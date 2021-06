Le chef de l’UPAC présente ses excuses à Guy Ouellette

Dans un communiqué, le chef de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) reconnaît que plusieurs manquements au processus menant à l'arrestation ont été constatés, notamment par le commissaire lors de sa révision de l'enquête . Ce qui l'amène à conclure que l'arrestation de M. Ouellette par l'UPAC était injustifiée .

Aujourd'hui, j'offre mes excuses. Il faut apprendre de ces erreurs et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Maintenant, j'assure aux Québécois que je continuerai de mettre toute mon énergie sur le développement de notre corps policier et j'ai entièrement confiance dans le travail de nos enquêteurs pour y arriver.

Une citation de :Le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau