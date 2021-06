Les Manitobains impatients de profiter de l'assouplissement des mesures sanitaires

Le Dr Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba, a annoncé mercredi un léger assouplissement des restrictions imposées à cause de la COVID-19. À partir du 12 juin, les Manitobains pourront se rassembler à l'extérieur, incluant les terrains de golf et des cours en groupes de cinq personnes maximum.

Les nouveaux assouplissements permettront aux familles d'inviter jusqu'à cinq visiteurs dans leur propriété privée, par exemple dans leur jardin, mais ces visiteurs ne doivent pas provenir de plus de deux autres ménages. Si le rassemblement a lieu sur une propriété publique, les cinq personnes peuvent provenir de cinq ménages différents.

Ce léger relâchement apporte un certain soulagement à David Cannon, qui a passé une partie de l'après-midi de mercredi au parc Happyland avec ses filles Eloise et Odette.

Nous sommes très contents. Cela va être agréable de revoir les amis d’un peu plus près, et la famille aussi. Une citation de :David Cannon, père de famille qui se réjouit des nouveaux assouplissements.

Il note que les dernières semaines ont été difficiles, mais il est reconnaissant que son emploi lui permette de travailler à domicile et que sa propriété dispose d'une cour pour que les enfants puissent jouer.

Ce léger relâchement des restrictions signifie, espère-t-il, que la famille puisse se réunir avec d'autres personnes pour un feu de camp dans la cour, ou rendre visite à la belle-famille pour profiter de sa nouvelle piscine.

Un assouplissement se fera sentir également sur les terrains de golf. Les mesures actuelles font en sorte que les groupes qui jouent au golf peuvent seulement être constitués de personnes appartenant à un seul foyer. Cela changera samedi lorsque les amis qui ne vivent pas ensemble pourront enfin former des groupes.

Des feuilles de réservations pleines à craquer

Les téléphones du club de golf de St-Boniface n'arrêtent pas de sonner depuis l'annonce de l'assouplissement des restrictions. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Je suis ravi que nos feuilles de réservation soient pleines à craquer pour les prochains jours , a déclaré Steve Wood, directeur des opérations au club de golf de Saint-Boniface, alors que les téléphones du club n’arrêtent pas de sonner.

Au cours des dernières semaines, M. Wood affirme que Saint-Boniface a vu de petits groupes de golfeurs jouer des parties seuls ou avec des membres de leur famille. Dès l'annonce de l'assouplissement des restrictions, le club a recommencé à recevoir des réservations de fin de semaine pour des quatuors complets.

Dans l'ensemble, tout le monde a hâte de retourner sur le terrain et de rencontrer d'autres personnes , a-t-il souligné. Les golfeurs joueront au golf quoiqu'il arrive. Cependant, ils aiment l'opportunité de sortir avec leurs amis... C'est tout simplement plus amusant avec plus de personnes.

Les salles à manger des restaurants toujours fermées

Les restrictions concernant les rassemblements à l'extérieur sont les seules règles qui vont changer. Les rassemblements à l'intérieur seront toujours interdits. La capacité des magasins de vente au détail est toujours fixée à un maximum de 10 % ou à 100 clients, et une seule personne par ménage peut y entrer.

De nombreux commerces et organisations, tels que les coiffeurs, les gymnases et les restaurants, sont d’ailleurs toujours fermés au public.

Certains restaurateurs du quartier d'Osborne Village, à Winnipeg, n'en sont pas perturbés pour autant.

Les restrictions ne permettent pas le service en salles à manger des restaurants, même sur les terrasses. Photo : Radio-Canada / Sam Samson

Cela n'a rien changé du tout , a lancé Huy Lam, superviseur de Rollesque et Pho Hoang. Lorsque le restaurant a repris du service, les clients ont simplement abandonné les applications comme DoorDash pour se rendre en personne au restaurant.

Cependant, M. Lam affirme que les clients lui manquent, car ils étaient amicaux et donnaient au restaurant une atmosphère chaleureuse.

Depuis la pandémie, Hannah Huyen, gérante du Gong Cha dans Osborne Village, dit s'ennuyer des clients. Photo : Radio-Canada / Sam Samson

Plus bas sur la rue, chez Gong Cha, un établissement de thé aux perles, la gérante Hannah Huyen s'ennuie aussi de l'interaction avec les clients. Elle reconnaît toutefois que de nombreux clients préfèrent siroter leur thé à la maison pendant la pandémie.

Il y a moins de monde, mais au moins nous pouvons continuer à faire tourner l'entreprise , a déclaré Mme Huyen, ajoutant que le restaurant est étrangement calme par rapport à l'agitation qui régnait dans Osborne Village avant la pandémie.

Lorsque tout le monde sera complètement vacciné, nous devrons à nouveau faire asseoir nos clients , prévoit-elle.

Bien que les consignes sanitaires soient légèrement assouplies pour permettre les rassemblements en plein air avec des personnes d'autres foyers, les autorités manitobaines invitent le public à limiter autant que possible le nombre de personnes avec lesquelles il interagit.

Il faut prendre ses distances et porter un masque lorsqu'on est en contact avec des personnes qui ne font pas partie du même foyer, et ce même à l'extérieur, précisent les autorités.

Ces nouveaux assouplissements seront en vigueur pendant au moins deux semaines.