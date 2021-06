EN DIRECT : Le Manitoba annonce son plan de réouverture « 4-3-2-1 pour un bel été »

Le premier ministre annonce un plan de réouverture visant 4 catégories d’activités, 3 étapes correspondant à des journées fériées et 2 responsabilités de santé publique, soit la vaccination et le suivi des mesures sanitaires.

Les 4 catégories d'activités sont : les rassemblements et la socialisation, les voyages et le tourisme, le magasinage et les services, la restauration et le divertissement.

Les étapes sont : la fête du Canada le 1er juillet, la longue fin de semaine du mois d'août et la fête du Travail en septembre.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct le point de presse du premier ministre Brian Pallister et du médecin hygiéniste en chef Brent Roussin, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Détails à venir

Mercredi, le médecin hygiéniste en chef Brent Roussin et l’infirmière en chef de Soins Communs Manitoba, Lanette Siragusa ont annoncé de nouveaux ordres sanitaires qui comprennent un léger assouplissement des mesures sanitaires.

La santé publique a aussi annoncé que 70 % des adultes manitobains ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

La province tente d’accélérer sa campagne de vaccination en incitant la population à prendre rendez-vous rapidement pour les première et deuxième doses, puisque le vaccin est vu comme la clé pour la reprise d’une vie sociale et économique plus normale.

Le Manitoba a ainsi annoncé la création d’une fiche d’immunisation que pourront obtenir tous les Manitobains ayant reçu deux doses de vaccin. Ces cartes permettront entre autres de ne pas s’isoler pendant 14 jours au retour d’un voyage dans une autre province canadienne.

Le Manitoba offre des subventions à des organismes communautaires qui sont en mesure d'encourager des parties de la population à se faire vacciner, par exemple par des campagnes d’information ou en organisant des cliniques temporaires dans leurs milieux de vie.

Et mercredi, le Manitoba a annoncé la création d’une loterie dotée de deux millions de dollars en prix pour encourager les Manitobains à se faire vacciner.