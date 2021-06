Mélanie Patry et Jean-François Coulombe animeront le Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les deux journalistes, bien connus dans la région, accompagneront l’auditoire pour faire le point sur l’essentiel de l’actualité en direct, tous les soirs.

Chef d’antenne du Téléjournal week-end depuis 2017, Mélanie Patry succède à Roger Lemay en semaine.

Une relation forte s'est construite au cours des dernières années avec les téléspectateurs. Chaque jour, c'est une fierté de faire de l’information collée à la réalité régionale et de faire rayonner le travail de l'équipe. Une citation de :Mélanie Patry, chef d'antenne, Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean

On a la chance de pouvoir compter sur la plus grosse salle de nouvelles de la région, et c'est dans un esprit de collaboration et d'immense respect pour le public qui nous accorde sa confiance, que je compte relever ce nouveau défi , ajoute-t-elle.

Quant à Jean-François Coulombe, il devient responsable des bulletins de fin de semaine.

C'est avec grand plaisir que je consolide mon implication au sein de l'équipe du Téléjournal. Je me réjouis d'y apporter ma couleur et ma personnalité ainsi que de participer aux changements qui seront apportés à ce rendez-vous quotidien. Une citation de :Jean-François Coulombe, chef d'antenne, Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean

Avec leur vaste expérience du métier, la rigueur qu’on leur reconnaît et leur proximité avec le public, ils continueront de faire du Téléjournal un rendez-vous quotidien incontournable, à l’image de la population et de l’actualité du Saguenay–Lac-Saint-Jean , soutient le directeur de Radio-Canada au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Christian Grégoire.

Une équipe d'expérience

Mélanie Patry et Jean-François Coulombe font partie de l’équipe de Radio-Canada depuis plus de 20 ans. Mélanie a animé de nombreuses émissions culturelles dans le passé en plus d’être à la barre du Téléjournal week-end depuis quatre ans.

Jean-François a également animé plusieurs émissions à la radio et à la télé, et a occupé le poste de chef d’antenne au Téléjournal week-end de 2014 à 2017. Après une expérience familiale au Sénégal, il est revenu dans la région.

Entourés de toute l’équipe de Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélanie Patry et Jean-François Coulombe vous accompagneront pendant la saison estivale, avant d'entamer une nouvelle saison qui sera marquée par les élections municipales, et, espérons-le, la reprise complète des activités après une longue période de confinement.