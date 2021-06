La série québécoise Entre deux draps adaptée en anglais

Cette série en anglais, dont le titre sera Pillow Talk, sera diffusée sur Crave. La distribution ainsi que les dates de tournage ne sont pas encore dévoilées.

Le concept sera le même, une comédie à sketches qui présentera le quotidien de couples d'âges et de milieux différents dans l’intimité de leur chambre à coucher.

Puisque le tournage de la série a commencé en temps de COVID, les couples fictifs sont joués par des acteurs et actrices qui sont ensemble dans la vie ou qui sont colocataires comme Antoine Pilon et Simon Pigeon.

Dans la série, on retrouve Pier-Luc Funk et Virginie Ranger-Beauregard, notamment vue dans District 31; François Papineau et Bénédicte Décary ainsi que Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Girard, qui ne forment plus un couple, mais habitaient à la même adresse lors du tournage de la première saison.

Noovo a annoncé avoir décidé d’en faire une série annuelle, qui sera de retour à l’automne prochain.