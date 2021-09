La ballade de Ti-Crisse, de Francis Ouellette, finaliste du Prix du récit 2021

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

LA BALLADE DE TI-CRISSE

La première fois que j’ai vu Ti-Crisse, je l’ai trouvée franchement laide.

Je ne me souviens pas c’était quand mais je devais avoir cinq-six ans. Le contexte reste flou mais mautadine que je la trouvais vilaine. Dans le temps, ma mère avait vraiment beaucoup de ce qu’elle appelait, avec une certaine emphase, ses histoires de plottes . La plus longue et la plus profonde a été celle de Ti-Crisse. D’aucuns pourraient affirmer que ça a été aussi sa plus belle histoire d’amour. Si Ti-Crisse et ma mère se sont follement et amplement aimées, il va de soi qu’elles se sont aussi entredéchirées. Quand je pense à elle, je me rends compte que Ti-Crisse m’a vraiment tenu lieu de père. À ce jour, lorsqu’il me faut singer un comportement viril, plein d’assurance ou même être intimidant, c’est Ti-Crisse qui reste mon point de référence. Tout était question d’oralité chez elle. Elle fumait, buvait, riait, chantait, parlait, racontait des histoires, embrassait ses blondes et serrait des dents avec les babines retroussées, comme une carnivore.

Ti-Crisse est rentrée dans nos vies comme un truck dans un buck, ses cuisses dures ouvertes sur sa Harley, ses biceps tatoués saillant en dehors de son ti-corps. Comme Marlon Brando jeune sauf qu’elle, elle aimait pas pantoute les graines. On n’était vraiment pas prêts pour elle. Cette femme était faite en roc pis ça, laisse-moi te dire que ça allait se savoir dans le bloc. Au pays des crottés qu’y faut pas faire chier, Ti-Crisse était le boss des bécosses et elle avait une vraie jarnigoine de bûcheron. Elle n’en avait rien à crisser d’être lesbienne, butch et musclée comme une nageuse est-allemande, d’avoir un gros menton avec une fossette et un gros afro. Elle aimait ça se fâcher et faire peur au monde. Les questions de genre, elle en avait rien à foutre. C’était Ti-Crisse; c’est de même pis c’est toute. Je ne sais pas si elle est encore vivante mais si elle l’est, elle doit grincer des dents toutes les fois qu’elle voit passer la parade de lettres du LGBT, elle qui aimait ben ça niaiser ses chums de tapettes.

Il va sans dire qu’avec elle dans nos vies, ce qui était déjà intense au demeurant est devenu carrément explosif. Les partys chez nous étaient bruyants, les chicanes avec les voisins étaient violentes et ça fourrait partout. Et ça chantait tout le temps! Ma mère était une gratteuse de guitare très rassembleuse, d’une mémoire phénoménale. Elle pouvait jouer n’importe quoi et se souvenait de toutes les paroles de chansons. Elle chantait pas pire aussi, mais Ti-crisse ne donnait pas sa place quand venait le temps de pousser une toune. La seule chose que tout le monde aimait d'elle, c’était justement sa voix. Une voix de blues et de rock, le regard comme un aigle en dessous de son afro quand elle chantait. Les disques d’Offenbach tournaient tout le temps chez nous et elle connaissait toutes les tounes. Ti-Crisse parlait comme un boxeur, fort mais vite en même temps. Avec des montées brusques et des descentes douces, la bouche pleine de jabs et un regard toujours perçant. Des fois, on aurait dit qu’elle était vraiment un homme quand elle parlait, les coins de sa bouche s'affaissaient, les lèvres se serraient, pis toute ça finissait avec un p’tit sourire fendant, et la phrase commencée devenait un gros rire gras, alors que ses mains pleines de jointures pétées tapaient le dos de l’interlocuteur, comme pour s’excuser d’avoir oublié qu’elle était une lesbienne d’acide.

Rien n’était plus intense que les chicanes entre ma mère et elle. J’ai vu des bums et des junkies se battre avec plus de classe que ça. Des tromperies, des jalousies, des engueulades sur des questions d’argent, du chialage sur la consommation de l’autre. Ma mère n’a jamais été plus épeurante que durant cette période-là, plus violente aussi. Parce que, ironie des ironies, ma mère pouvait faire peur à Ti-Crisse. Quand Ti-Crisse la rentrait dans le mur, ma mère lui brûlait la joue avec sa cigarette. Quand elle lui donnait une claque su’a yeule, ma mère lui grafignait l’œil. Je me suis vite habitué à regarder mes bonshommes le matin entre une Ti-Crisse qui ronfle toute nue sur le sofa et une flaque de vomi. Mets ça dans ta pipe et suck it, Cyrulnik. Quand elle revenait saoule à trois heures du matin, ma mère barrait les quatre ketchs de porte et la laissait crier dans le portique jusqu’à tant qu’elle s’endorme à terre. On l’a déjà enjambée pour aller à l’école. Plusieurs fois. Quand Ti-Crisse était vraiment en tabarnac parce que ma mère avait mis les quatre ketchs et qu’elle était encore plus sur la coke qu’en boisson, elle cognait dans la porte jusqu’à tant que tout le bloc se réveille. Une fois, elle a tout simplement défoncé la porte à coups d’épaule. Ma mère l’attendait de l’autre côté, recroquevillée, tremblante, reniflant mais déterminée, avec à la main un tesson de bouteille de bière pétée. Quand la porte a arraché de ses gonds, alors que les quatre ketchs tenaient bien le coup, Ti-Crisse a ouvert la porte de l’autre côté et elle a avancé en direction de ma mère. Comme si elle revenait de la job, l’air de rien, avec des grands yeux vitreux. Elle a vu le tesson de bouteille mais elle avançait quand même, esti. Ma mère fendait l’air avec le tesson en criant DÉCALISSE TI-CRISSE mais la butch n’en avait cure. Ma mère lui a slashé le bras ben comme faut. Ben je te niaise pas, ça lui a rien faite. Le sang lui sortait du bras comme la mélasse d’une galette de sarrasin roulée trop tight. Son expression demeurait inchangée. Elle a relevé ma corpulente mère telle une catin de guenille, elle l’a reculée dans le mur et elle l’a embrassée à pleine gueule. Un french-kiss goulu, ben cochon. Ma mère est devenue molle et elle a laissé tomber le tesson. Je suis retourné dans ma chambre. J’en avais assez vu. Je savais que ces petits moments de tempête se terminaient généralement avec la langue de Ti-Crisse qui dit bonjour au gréement de ma mère. La tache de sang générée par cette crisette est restée assez longtemps sur le tapis de l’entrée du portique, après ça.

On devinera à la lumière de ces évocations que Ti-Crisse était pas mal plus forte que la plupart des hommes. Je l’ai souvent vue faire des affaires homériques.

Comme la fois de mes sept ans.

Je suis couché. Tout le monde dort. Je me réveille parce que j’ai trop chaud. On est en plein hiver mais sérieusement, le caille devait être crinqué au boutte parce que je crevais ben raide. Bizarre parce que la chaleur ne sortait pas du caille mais bien du mur. Je touche le mur et il est en effet très chaud. Je ne comprends pas ce qui se passe. Encore moins quand des grosses bulles apparaissent sur le mur dans la peinture.

-Moman? MOMAN? Viens dans ma chambre! Vite, vite!

-Calisse Francis, arrête de crier de même pis recouche-toé don’.

-Mais moman, mon mur est chaud pis il fait des bulles… J’AI VRAIMENT PEUR.

-Des bulles? EURCOUCHE-toé mon gars, tu as juste fait un mauvais rêve.

Ti-Crisse a tout de suite su ce qui se passait. Elle est arrivée dans ma chambre en courant. Elle a vu le mur. Elle a crié.

Oh non! L’épais. L’ESTI D’ÉPAIS! M’A L’TUER!

La chaleur provenait du mur mitoyen séparant notre HLM d’un autre. Notre bâtisse était en fait deux, avec des appartements symétriques à partir de son centre. Ça faisait donc un C avec des angles droits. À l’intérieur du C, c’était la cour et les espaces stationnements. Je ne me souviens plus du nom du gars qui vivait dans le bâtiment d’à côté, mais il était vraiment inquiétant et on ne le voyait pas souvent sortir. Ses rideaux étaient presque tout le temps fermés. Ce que j’ai compris beaucoup plus tard, c’est que notre voisin fantôme avait en fait de graves problèmes mentaux dont je n’ai jamais connu la véritable nature. Ce que je comprenais en revanche, ne serait-ce que parce que Ti-Crisse le hurlait, c’est que le feu était pogné chez lui. Je vais me souvenir jusqu’à ma mort de ce qui a suivi. Ti-Crisse a enfilé des bottes et elle s’est lancée dehors, rien qu’en petites bobettes et en jaquette, en plein hiver. Sur le balcon arrière, on a vite constaté que la fumée commençait à s’échapper de l’appartement du voisin. Les locataires s’attroupaient dehors mais Ti-Crisse avait une longueur d’avance : elle avait déjà descendu les trois étages de notre portion du HLM et elle montait les marches de l’autre trois par trois. Elle s’est engouffrée dans la fumée du logement pour en ressortir quelques minutes plus tard avec le voisin immobile dans les bras, comme s’il pesait une plume. Il avait un sac de plastique sur la tête et de toute évidence, Ti-Crisse avait eu à le détacher; il avait aussi une corde autour du cou.

VENEZ M’AIDER TOUT LE MONDE. LE FEU EST POGNÉ DANS UN TAS DE MEUBLES. LE BLOC VA BRÛLER!

J’ai compris plus tard que le voisin avait empilé tous ses meubles contre le mur de sa chambre et qu’il y avait mis le feu. Sa chambre était adjacente à la mienne. Presque tout de suite, plusieurs hommes sont partis à la course rejoindre Ti-Crisse.

Avant même que le premier des hommes ne parvienne à rejoindre Ti-Crisse au troisième étage, tous les locataires du bloc avaient droit à une scène qu’ils ne seraient pas près d’oublier : torse nu, ses petits seins durs et bronzés aux mamelons bruns à l’air libre, un pan de sa jaquette chinoise déchirée et attachée en bandeau autour de sa bouche et de son nez, ses muscles tatoués et saillants, elle tenait au-dessus de sa tête un fauteuil partiellement en feu. Rien que ça. Un fauteuil partiellement en feu qu’elle lançait du troisième étage dans la neige. Elle est rentrée et revenue avec une table aussi grosse qu’elle, en feu également. Elle l’a crissée en bas aussi. Les hommes sont entrés dans l’appartement et ont fait la même chose qu’elle. La trâlée d’hommes sortait, à la chaîne, des meubles en feu. Pas Ti-Crisse. Elle sortait les meubles seule, un à un. Une hose avait été déroulée jusqu’à la porte par des voisins. À l’arrivée des pompiers, le feu était déjà éteint.

Toute seule, ma mère pouvait être mauvaise. Ti-Crisse pouvait être maline. Jackées par le gaz de leur amour, elles devenaient une explosion. L'amour. Elles étaient en amour. C'était le vrai amour. Un décrissage total, un barda du dedans. L'amour. La révélation que même dans le fin fond de la pire chiotte du monde, il y a peut-être une dent en or, un cœur qui bat. Le feu, les flammes. Comme celui que Ti-Crisse a charrié au boutte de ses bras un soir d’hiver, Atlas pas de graine, Prométhée avec sa peau grillée brune dans l’air frette, on s’en crisse de la saison, on s’en torche de la raison. Je vois souvent son sourire, quand je me regarde dans le miroir.

Quand je repense à elle, je la revois souvent dessaouler sur le sofa avec son ord’ de toasts pis son café. Je la regarde retourner dans sa conscience. Elle me montrait son petit sourire baveux en retontissant, avec un petit clin d’œil on the side. Ça a duré un boutte mais ça a fait son temps, même si j’étais sûr que ça allait jamais finir.

Elle est repartie un jour comme elle est venue, son Harley entre les cuisses. Voir Christine lancer des meubles en feu au cœur de l’hiver, ça me rappelle toujours que, dans le frette et la noirceur de mon enfance, il y a souvent eu des soleils torrides. Des soleils comme elle.

Mon père, la belle Christine.

