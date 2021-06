De l'importance de l'échange épistolaire, avec Louise Portal

Elles se ressemblent, Louise et Jeannette. Dans l'énergie, la sagesse et l'amour de la nature et des mots.

Ensemble, elles ont rédigé L’héritage des mots - Correspondance entre deux rives, un bouquin publié aux Éditions Druide. On y découvre une relation épistolaire étonnante et touchante entre ces deux femmes de générations différentes : Louise Portal, 71 ans et Jeannette Rivière, centenaire.

C'est une femme d'exception. Quand on arrive à 100 ans, on a beaucoup, beaucoup à offrir , affirme l'écrivaine Louise Portal.

Une rencontre coup de coeur

La comédienne et autrice rencontre Jeannette pour la première fois en 2006, lors d'un festival de contes aux Îles-de-la-Madeleine. Ce fut un coup de cœur mutuel.

Dans leur livre, qui découle de cette amitié, Jeannette Rivière et Louise Portal nous invitent à lire leur correspondance tendre et poétique des dix dernières années. Pour la muse et cofondatrice des Correspondances d’Eastman, l'art épistolaire est toujours aussi essentiel, même s'il s'est perdu, malheureusement.

Il faut qu'on lâche un peu le téléphone et les écrans , affirme l'écrivaine.

Grand-maman d'adoption

Louise Portal n'a connu qu'une seule grand-mère, très importante dans sa vie, Apolline Lessard. D'ailleurs, aujourd'hui je me coiffe comme elle! , ajoute en riant celle qui a perdu la mère de sa mère la veille de ses 12 ans. Quand elle rencontre Jeannette, elle lui demande, assez rapidement, de devenir sa grand-mère d'adoption. Tout simplement.

Parce que c'est une femme tellement inspirante, belle, qui vieillit en beauté et en sérénité. Mais je ne me doutais pas à quel point on était semblables! C'est une rencontre de cœur, définitivement , souligne Louise Portal.

Madame Rivière accepte immédiatement la demande de Louise Portal.

La vie en héritage Elle me lègue Jeannette, cet élan vers la vie, cet élan vers la bienveillance [...] Elle me lègue un grand chemin de sagesse, un grand territoire de joie.

Le livre est sorti en librairie le 9 juin.