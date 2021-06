Jenica Atwin claque la porte du Parti vert et se joint aux libéraux

La députée fédérale du Parti vert du Canada et députée fédérale de Fredericton Jenica Atwin se joint au Parti libéral du Canada, selon ce qu'a appris Radio-Canada.

Des querelles internes

Ce départ survient dans la foulée de querelles internes au sein du Parti vert.

Selon des sources de La Presse canadienne, et qui ont requis l'anonymat, le bureau du Parti a voté vendredi de ne pas renouveler le contrat d'un conseiller principal de la cheffe Annamie Paul lorsqu’il viendra à échéance le mois prochain.

Ce conseiller, Noah Zatzman, a exprimé sa solidarité envers Israël dans une publication sur les médias sociaux, dans laquelle il accusait plusieurs politiciens, y compris des députés du Parti vert, de discrimination et d’antisémitisme. Mardi, plus de 1400 personnes avaient signé une lettre pour demander son départ.

Par ailleurs, deux autres membres du bureau du Parti ont annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions plus tôt que prévu, dont John Kidder, vice-président du conseil fédéral du Parti et mari de l’ancienne leader Elizabeth May.

Annamie Paul, cheffe du Parti vert, qualifie de « différence d'opinions » les échanges de membres de son parti sur le conflit israélo-palestinien. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Jenica Atwin a exprimé publiquement son désaccord avec la position de sa cheffe sur le conflit israélo-palestinien sur Twitter. Le Parti avait appelé à une désescalade du conflit et à un retour au dialogue, ce à quoi la députée de Fredericton a répondu (traduction) : Cette déclaration est inadéquate. Je me tiens avec la Palestine et je condamne les frappes aériennes à Gaza. Cessons l’apartheid. #SaveSheikJarrah.

Cette déclaration de la députée suivait celle du député vert Paul Manly, qui qualifiait la situation au Moyen-Orient de nettoyage ethnique .

Noah Zatzman avait répondu dans une publication Facebook qu'il s'engageait à travailler contre la réélection des députés verts Jenica Atwin et Paul Manley en raison de leur soutien au peuple palestinien.

Jenica Atwin a refusé de commenter l’affaire jusqu’à présent.

La cheffe Annamie Paul, qui est de confession juive, a qualifié le conflit de différence d’opinions naturelle au sein d’un parti .

Avec des informations de La Presse canadienne