Facebook travaille sur une montre connectée

Facebook Reality Labs cherche des moyens de rendre ces lunettes plus utiles, selon ce qu’avance un responsable de cette unité. Andrew Bosworth, dans un gazouillis. Il répondait à une information de The Verge selon laquelle Facebook veut dévoiler une montre connectée l'an prochain.

Selon le site spécialisé, la montre sera équipée de caméras et s'intégrera à des applications de Facebook comme Instagram. Nous avons dit que nous voulions des lunettes de réalité augmentée qui soient vraiment utiles, nous investissons dans des technologies qui feront que cette interaction sera plus naturelle et intuitive , a écrit M. Bosworth.

Nous en dirons plus quand nous serons prêts, a-t-il ajouté. Et tout comme avec notre travail sur les lunettes, nous consulterons des personnes expertes tierces pour nous aider à faire les choses correctement.

En septembre 2020, Facebook avait rendu public son projet de lancer des lunettes connectées à des téléphones intelligents en partenariat avec le géant de l'optique EssilorLuxottica.