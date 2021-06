Éclipse partielle : un spectacle apprécié à Québec

La Lune a caché une partie du Soleil durant plusieurs minutes, dès les premières lueurs du jour sur Québec.

L'apogée de l'éclipse partielle est survenu un peu avant 6 h. Les observateurs aperçoivent alors la Lune qui transforme le Soleil en un croissant lumineux.

Quelques personnes se sont levées aux aurores pour observer l'éclipse solaire sur la terrasse Dufferin à Québec. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

La boîte à éclipses

Un spectacle rare que n'allaient rater pour rien au monde Cyril Bolduc et Amélie Légaré.

Le duo s'était même fabriqué un dispositif - une boîte trouée munie d'un papier d'aluminium - pour observer le phénomène en toute sécurité.

Ça nous permet de voir le reflet de l'éclipse dans le fond de la boîte , souligne Mme Légaré.

Julie Charland avait également sa boîte à éclipses . Elle s'est levée à 4h pour se diriger en direction de l'un des meilleurs points de vue de Québec.

C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. L'astronomie me fascine , commente-t-elle.

L’éclipse annulaire telle que vue dans l’est ontarien, le jeudi 10 juin 2021 à 5h32. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

De la Sibérie jusqu'ici

Le phénomène dans sa totalité était visible depuis un corridor de plus de 500 kilomètres de large, s’étirant du Grand Nord canadien jusqu’en Sibérie en passant par le pôle Nord.

Du côté de Québec et dans la plupart des zones populeuses de l'est et du centre du Canada, le phénomène était plutôt observé partiellement.

La prochaine éclipse totale du Soleil se produira le 8 avril 2024.

Avec la collaboration d'Érik Chouinard et Pierre-Alexandre Bolduc