Daisy Boustany fait son entrée comme directrice du Musée régional de Rimouski 

La nouvelle directrice a une longue feuille de route derrière elle. Elle a notamment travaillé sur les questions de développement culturel, de concertation, de patrimoine, de citoyenneté culturelle et d’accessibilité en culture.

Elle s’est impliquée dans différentes organisations, dont le conseil d’administration de l'organisme de diffusion L'œil de la tempête à Trois-Pistoles et la Coop Paradis à Rimouski.

J’arrive à un moment vraiment intéressant , a-t-elle commenté en entrevue à Info-Réveil. Mme Périnet a fait un travail colossal pour amener le musée où il est aujourd’hui.

On est vraiment à une étape de développement, d’ancrage, de positionnement pour le musée. Une citation de :Daisy Boustany, directrice du Musée régional de Rimouski

Mes intérêts portant sur le numérique, la citoyenneté culturelle et l'inclusion vont me permettre de pousser plus loin l’ancrage du musée dans la communauté , prévoit la directrice.

Elle entend faire du musée un lieu fort pour la région, pour l'Est-du-Québec et même pour toute la province.

Visiteurs au Musée régional de Rimouski (archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Par ailleurs, Daisy Boustany arrive aussi à une période particulière, marquée par la pandémie.

Le Musée a connu une année difficile où le calendrier des activités a énormément bougé, mentionne-t-elle. Ç’a été lourd sur le moral de l’équipe. Elle est fatiguée, mais a persisté et a continué à offrir des expositions de qualité.

Après un long confinement, il faut ramener les gens dans les lieux publics. On a un peu perdu l’habitude. Une citation de :Daisy Boustany, nouvelle directrice du Musée régional de Rimouski

Ça va être un défi de reconstruire le réflexe, mais c’est aussi une occasion de renouer des relations. On a tous envie de sortir de ça , ajoute-t-elle.

Nouveau souffle

Selon Daisy Boustany, le Musée va prendre un nouveau souffle plusieurs nouveaux administrateurs, qui ont été récemment élus.

Ils vont amener de nouvelles énergies pour appuyer la mission du musée. Ils vont compléter les efforts de l’équipe en place qui va bien malgré tout , commente-t-elle.

Daisu Boustany fait son entrée en poste alors que le Musée régional de Rimouski inaugurera, dès dimanche, une nouvelle exposition intitulée Parmi les monstres.