Une résidente se plaint de l’herbe haute d’un parc de l'est de Vancouver

Megan Watson vit près du parc depuis 25 ans et n'a jamais vu l'herbe pousser de cette façon.

Pour moi, mes voisins et ma communauté, ce n'est qu'un gâchis envahi par la végétation et maintenant c'est un danger , affirme Mme Watson.

Elle dit que le programme pilote de la Commission des parcs de Vancouver, qui demande moins de tonte d'herbe pour laisser place aux paysages naturels, est à blâmer.

Lorsque le projet a été annoncé le 27 avril, la Commission des parcs de Vancouver a déclaré que son objectif était d'attirer plus d'abeilles, de papillons et d'oiseaux en créant des prairies dans les parcs, les terrains de golf et les boulevards à travers la ville cette année.

Un rapport récent fournit des preuves que les pratiques de gestion intensive des pelouses sont responsables de l'augmentation des parasites et de la diminution de l'abondance et de la diversité des invertébrés et de la flore, qui fournissent un habitat de nidification et des sources de nourriture essentiels pour les oiseaux , soutient le commissaire Dave Demers.

Le projet concerne 18 parcs municipaux.

Mme Watson explique que le parc a deux parties : un terrain de baseball et une autre section où l'herbe n'a pas été coupée. Cette deuxième partie, dit-elle, était utilisée par les enfants pour jouer et les résidents pour méditer ou pratiquer le yoga.

Elle craint maintenant qu'il y ait d'autres choses cachées dans l'herbe haute que des papillons et des abeilles.

Il y a tout là-dedans maintenant. C'est une décharge d'ordures, et certains résidents de ce quartier, maintenant, ils garent même leur voiture dans le parc parce qu'ils pensent que ce n'est plus qu'une décharge , déplore-t-elle.

Mme Watson dit qu'elle s'est plainte à la Commission et qu’un peu d’herbe a été coupée. Mais il faut faire plus, selon elle.

J'ai appelé pour des aiguilles dans le pré , dit-elle.

La Commission des parcs de Vancouver n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour commenter.

Le personnel de la Commission doit compiler un rapport avec les données, les résultats et les observations du projet pilote des prairies.

Avec les informations de Meera Bains