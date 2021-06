L’artiste acadien Rémi Belliveau finaliste pour un prix prestigieux

Le prix Sobey pour les arts est reconnu comme l’un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains, selon le Musée des beaux-arts du Canada.

Les cinq finalistes reçoivent une bourse de 25 000 $ et leurs oeuvres seront mises en valeur au Musée des beaux-arts dans le cadre d’une exposition qui aura lieu du 8 octobre 2021 au 20 février 2022.

Rémi Belliveau peine à croire sa chance. C’est non seulement une belle visibilité en tant qu’artiste, mais c’est aussi une façon de mettre l’art acadien de l’avant.

Ce sont des idées qui me croisaient l'esprit. Je me donnais la permission de penser à ces choses-là en me disant peut-être qu'un jour j'aurais une expo au Musée des beaux-arts du Canada. Mario Doucet a exposé là. Il y a d’autres Acadiens qui l'ont fait. Pour moi, c’était quelque chose qui allait se passer dans les prochains 15 ans, ça n’allait pas être tout de suite , affirme Rémi Belliveau.

Ça m’emballe beaucoup. J’ai vraiment, vraiment, hâte. J’espère que ça puisse rayonner sur toute la communauté parce que je veux réclamer ce prix-là pour l’Acadie au complet, toute la communauté artistique. J’aimerais voir plus d’artistes de chez nous exposer dans de grandes institutions comme ça. J’espère que ça peut peut-être ouvrir des portes pour d’autres gens , ajoute-t-iel.

Les autres finalistes provenant d’autres régions du pays sont les artistes Gabi Dao, Laakkuluk Williamson Bathory, Rajni Perera et Lorna Bauer.

Ces cinq artistes finalistes représentent toutes les régions du Canada ainsi que la force et l’avenir de l’art contemporain , affirme la directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Sasha Suda, citée dans un communiqué.

Le prix Sobey pour les arts 2021, qui est doté d'une bourse de 100 000 $, sera remis cet automne.

Avec les renseignements de Camille Bourdeau