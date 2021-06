Communautés LGBTQ+ : des écoles de l'Î.-P.- É. veulent être plus inclusives

Une consultation publique a été lancée en ligne, cette semaine, pour discuter des nouvelles directives proposées par le réseau scolaire et des organismes LGBTQ+.

Le document intitulé Respecter, accommoder et soutenir l’identité de genre reste accessible pour la consultation publique jusqu’au 25 juin sur le site du gouvernement provincial.

On commence avec la consultation et on aimerait aller de l’avant avec un plan de formation pour mieux outiller les enseignants et les élèves lors de la prochaine année scolaire.

Une citation de :Lisa Marmen, directrice aux services aux élèves de la Commission scolaire de langue française de l’île.