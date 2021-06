La Ligue de hockey junior du Manitoba prend des mesures pour contrer le racisme

À partir de la saison prochaine, les joueurs, les entraîneurs et le personnel de soutien de la Ligue de hockey junior du Manitoba suivront des ateliers de formation au sujet du racisme. Les ateliers porteront sur des questions entourant les Autochtones, ainsi que sur la lutte contre la discrimination et l'oppression, selon un communiqué de presse de la ligue.

L'objectif est de sensibiliser les membres de la ligue au langage discriminatoire et oppressif, et de les aider à identifier les comportements problématiques dans le but de créer une culture du hockey plus respectueuse et inclusive, indique le communiqué.

Diverses conversations au sein de la ligue la saison dernière ont amené le commissaire Kevin Saurette à croire que la LHJMLigue de hockey junior du Manitoba devrait en faire davantage pour lutter contre le racisme et la discrimination au hockey.

Nous savons que la discrimination existe malheureusement toujours dans notre société , déclare-t-il dans le communiqué, et que l'éducation antiraciste est nécessaire pour que le changement ait lieu.

Des formateurs près de la réalité

Les ateliers seront donnés par Wade Houle, membre de la Première Nation Ebb and Flow, qui s'identifie comme Métis et Anishinaabe et qui est enseignant au secondaire à Dauphin. Il est également consultant en matière de formation à la discrimination et à la sensibilité raciale.

M. Houle, qui se dit extrêmement enthousiaste à l'idée d'offrir ces formations, a d'ailleurs déjà joué pour les Kings de Dauphin de la LHJMLigue de hockey junior du Manitoba et se dit encore proche de ce sport. Ayant été témoin de nombreux cas de racisme, il a proposé à M. Saurette de mettre en place un programme d'éducation antiraciste l'hiver dernier.

La proposition a été votée lors de la récente assemblée générale annuelle de la ligue , indique-t-il.

C'est le moment idéal. C'est toujours un bon moment [pour apprendre], mais c'est encore plus urgent maintenant que jamais. Et c'est une excellente occasion pour ces jeunes hommes, ces familles et le personnel d'apprendre une réalité qui me touche chaque jour. Une citation de :Wade Houle, membre de la Première Nation Ebb and Flow et ancien joueur de la ligue de hockey junior du Manitoba

Les derniers détails doivent encore être réglés, mais Wade Houle prévoit de s'appuyer sur un certain nombre d'auteurs et de livres, sur d'autres éducateurs et sur ses expériences personnelles. Il y aura également une composante interactive, précise-t-il dans une entrevue accordée à CBC.

C'est toujours un défi de présenter des idées qui sont relativement nouvelles pour les personnes non BIPOCNoirs, autochtones et personnes de couleur . Lorsque j'expose certaines vérités, il semble qu’elles n’appartiennent qu’à moi , a expliqué M. Houle.

Il espère apporter un changement à la LHJM Ligue de hockey junior du Manitoba et qu'il en résulte une aide pour toute la communauté manitobaine.

Semaine après semaine, preuve après preuve... cela ne fait que réaffirmer une grande partie des messages que je reçois sur le racisme, la discrimination, les préjugés et les stéréotypes, notre culture et la façon dont nous nous comportons en société , souligne-t-il.

Des suspensions minimales pour la discrimination

En plus des ateliers qui porteront sur des sujets tels que la race, le sexe et les questions culturelles, la ligue annonce des suspensions minimales automatiques pour les joueurs de la LHJMLigue de hockey junior du Manitoba , les officiels d'équipe et les cadres qui sont reconnus coupables de discrimination à l'endroit d'une autre personne.

Toute personne faisant partie de la ligue qui se moque verbalement d'une personne, l'insulte, l'intimide ou la discrimine de quelque manière que ce soit sera suspendue trois matchs pour une première infraction, cinq matchs pour une deuxième et obtiendra une suspension indéfinie pour une troisième infraction.

La ligue n'a pas précisé comment les enquêtes fonctionneront ni comment les incidents seront signalés, mais elle indique que toute personne ne coopérant pas à une enquête pourrait être suspendue.

Le racisme est présent dans la ligue depuis de nombreuses années et il est temps d'y remédier , a déclaré dans le communiqué Murray Clearsky, chef de la Première Nation Waywayseecappo, où évoluent les Wolverines.

M. Clearsky estime que toutes les personnes non autochtones devraient être sensibilisées à leur réalité.

Le fait d'en faire l'expérience directe vous met vraiment hors de vous , a lancé M. Clearsky.

Un point de départ, et non un point d’arrivée

L'annonce de la ligue est une étape importante puisqu'elle reconnaît le racisme et la discrimination, et qu'elle admet que ces problèmes doivent être abordés, selon Delia Douglas, une spécialiste de la lutte contre le racisme à la Faculté des Sciences de la Santé Rady de l'Université du Manitoba.

Mais l'éducation et les suspensions potentielles ne sont qu'un point de départ, pas un point d'arrivée , nuance-t-elle.

Elle affirme qu'être antiraciste est un acte quotidien et qu'à ce stade, la ligue a introduit un mécanisme qui pourrait aider, mais qui ne change pas la culture à lui seul.

Une politique est une étape, mais ce n'est certainement pas la seule, parce que sans d'autres soutiens et ressources, elle devient inefficace , a-t-elle souligné. Si cela se produit, vous violerez la confiance des gens parce qu'ils ne croiront pas que vous agissez de bonne foi .

Mme Douglas a de nombreuses questions à poser, notamment sur la manière dont les incidents seront signalés et sur la façon dont la ligue peut garantir un espace sûr pour quiconque signale des incidents de discrimination, en particulier les Noirs, les autochtones et les personnes de couleur. Elle se demande aussi qui décidera de ce qui constitue une infraction et si les parents pourraient être sanctionnés.

Elle espère que la ligue comprendra que le racisme est complexe et qu'une éducation complète devra être établie au fil du temps.

On ne peut pas passer de zéro à... la compréhension de la complexité et des contradictions de la violence raciale après un seul atelier , a-t-elle affirmé, ajoutant qu'il existe de nombreuses formes de racisme.

Avec un peu de chance, si ces initiatives sont menées à bien, les joueurs pourront se concentrer sur la joie du sport : se dépasser en tant qu'athlètes d'élite et nouer des relations, estime Mme Douglas.