7 nouveaux cas et un décès supplémentaire dans Windsor-Essex

Il s'agit d'un homme dans la soixantaine. C'est la cinquième personne à mourir cette semaine des suites de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, 433 personnes sont décédées dans la région.

Un nouveau foyer d'éclosion a par ailleurs été signalé à l'église Cas de Dios y Puerta del Cielo à Windsor.

Le point sur la vaccination

La couverture vaccinale augmente par ailleurs dans la communauté. En date de jeudi matin, 263 011 personnes avaient reçu au moins une injection.

Actuellement, toute personne âgée de 12 ans et plus peut prendre rendez-vous pour la première dose, et les groupes suivants peuvent prendre rendez-vous pour une deuxième dose :

Les personnes âgées de 70 ans et plus et qui ont reçu leur première dose il y a plus de 28 jours.

Les personnes vaccinées avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna le 18 avril ou avant.

Les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca comme première dose il y a 12 semaines ou plus, et qui veulent un autre vaccin pour leur deuxième dose.

Les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca il y a au moins 12 semaines et qui veulent une deuxième dose de ce même produit (en pharmacies ou cliniques de soins primaires uniquement.)

Certains travailleurs de la santé à haut risque, les personnes souffrant de certains problèmes de santé, les membres des Premières nations, les Métis et les Inuits et les résidents des maisons de retraite.

Chiffres du jour 7 nouveaux cas

132 cas actifs, dont 65 liés à des variants

1 décès

15 hospitalisations

6 éclosions, dont 4 sur des lieux de travail

263 011 personnes ont reçu au moins une dose, 59 691 deux doses

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Le service de santé publique de Chatham-Kent a signalé un décès supplémentaire jeudi, ce qui porte à 17 le nombre total de décès dans la région. Quatre nouveaux cas ont également été rapportés. Il y a 14 cas encore actifs.

Du côté de Sarnia-Lambton, le nombre de cas actifs était de 30 jeudi.

Dans Middlesex-London, 22 nouveaux cas ont été signalés, 105 sont actifs sur le territoire.