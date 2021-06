L’album Church House Blues de l'artiste de 37 ans originaire de la Première Nation Wiikwemkoong, sur l’île Manitoulin, a conquis le jury.

Honnêtement, je ne pensais vraiment pas que j'allais gagner , dit-elle, encore incrédule.

Le 50e anniversaire des prix Juno, qui honore la musique canadienne, a été présenté depuis Toronto la fin de semaine dernière. Crystal Shawanda a regardé le spectacle avec sa fille et sa famille depuis Nashville, où elle travaille sur son prochain album.

Il a toujours été très important pour moi d'essayer de briser les barrières et d’atteindre le grand public. Cela a toujours été une de mes missions, depuis que je suis enfant , affirme-t-elle.

En grandissant, je n'ai vu personne qui me ressemblait à la télé. Et même en tant qu'enfant, je m'en suis rendu compte et me suis demandé "pourquoi ne sommes-nous pas vus partout ? Pourquoi sommes-nous invisibles ?"

Une citation de :Crystal Shawanda, gagnante d’un prix Juno pour l’album blues de l’année