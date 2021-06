Un Festival western de Saint-Tite 2021 sous le signe de la prudence

Le Festival western de Saint-Tite sera de retour en mode hybride, soit en virtuel et en présentiel, du 10 au 19 septembre 2021. Les organisateurs ont décidé d’aller de l’avant dans la planification de l’événement en tenant compte des mesures sanitaires en place, dans l’espoir que celles-ci soient assouplies d’ici là.

Tout comme en 2020, aucune activité ou kiosque n’égayeront les rues de Saint-Tite. Il n’y aura pas d’animation en ville, parce qu’on veut être un bon citoyen corporatif, on veut préserver la santé des citoyens, des bénévoles, des festivaliers des partenaires, des employés , a expliqué le directeur général du festival, Pascal Lafrenière, en entrevue à l’émission En direct.

Afin de contrôler le nombre de personnes sur le site, l’entièreté, des activités du festival se dérouleront au stade, dans les Grandes estrades Coors Original. Quatre entrées distinctes permettront à 2500 personnes munies d’un billet d'assister aux spectacles et compétitions.

Les organisateurs ont décidé d’user de prudence et de commencer dès maintenant à planifier l’événement, en tenant compte des règles sanitaires en place. Ils prennent habituellement un an à préparer le festival, donc ils souhaitaient entamer les démarches dès que possible.

On est enthousiastes [à l’idée] qu’il n’y en aura plus de mesures [sanitaires] en septembre, mais on ne peut pas travailler dans cette optique-là, on est déjà 8 ou 9 mois en retard , explique Pascal Lafrenière.

On a toujours de hauts standards de qualité, on veut les maintenir. On veut en faire moins, mais ce qu’on va faire va être à la même hauteur que d’habitude. Une citation de :Pascal Lafrenière, directeur général du Festival western de Saint-Tite

Les amateurs de country et de rodéos doivent encore patienter avant de connaître la programmation complète du Festival western de Saint-Tite. Elle sera dévoilée le 21 juin.

La Ville de Saint-Tite appuie la tenue du festival en mode hybride.

Au départ, on était préoccupé par l'affluence de gens dans la ville, mais la formule proposée et le travail conjoint entre le Festival et l'administration municipale nous rassure , a indiqué la mairesse, Annie Pronovost, par voie de communiqué.

La mairesse, qui avait craint des rassemblements illégaux en septembre 2020, ajoute que c’est une bonne nouvelle pour notre vitalité culturelle et pour nos commerçants. On parle d'une belle occasion, en ces temps de reprise, de faire briller l'économie locale en invitant les visiteurs à consommer Saint-Tite de façon différente cette année .

En temps normal, l'événement attire des centaines milliers de visiteurs dans la ville de la Mauricie.

Aider les athlètes à se remettre en forme

Le Festival western de Saint-Tite compte organiser des camps d’entraînement et un rodéo au cours de l’été.

On veut que tout le monde puisse reprendre la bonne forme, tant au niveau des athlètes animaliers que des cowboys pour donner un bon spectacle en septembre , affirme M. Lafrenière.

Il explique que certains athlètes de rodéos se sont rendus dans le sud des États-Unis, où les règles sanitaires étaient moins strictes, et ont ainsi pu continuer à pratiquer leur sport. Plusieurs n’ont toutefois pas eu cette chance, souligne le directeur général du festival.

Les spectateurs peuvent s’attendre à voir des cowboys canadiens en piste. Pour ce qui est des Américains, tout dépendra des règles à la frontière.