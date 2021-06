Les longues distances ralentissent l'électrification du transport scolaire en région

Depuis une semaine, un autobus 100 % électrique transporte des écoliers de Rimouski.

L'entreprise Autobus Dionne compte faire l'acquisition de trois autobus similaires de plus d'ici la prochaine rentrée scolaire afin de réduire l’empreinte carbone de son parc de véhicules.

La directrice des communications, Maude Bernier, explique qu'Autobus Dionne devra cependant utiliser ses nouveaux autobus uniquement pour les petits trajets.

Comme on est en milieux ruraux, on a des autobus qui doivent faire des circuits d’environ 100 à 150 km , dit-elle.

C’est sûr que présentement, les autobus n’ont pas la capacité de desservir tous les circuits qu’on a à la commission scolaire. Une citation de :Maude Bernier, directrice des communications et des ressources humaines chez Autobus Dionne

Maude Bernier est directrice des communications et des ressources humaines chez Autobus Dionne. Photo : Radio-Canada

Certains modèles d’autobus plus performants et plus chers peuvent atteindre jusqu’à 250 km d’autonomie dans des conditions idéales.

Dans des régions éloignées comme la Côte-Nord, les circuits scolaires sont parfois plus longs que cette limite d’autonomie.

Il faudra donc s’armer de patience avant de pouvoir conduire des élèves nord-côtiers dans des autobus entièrement électriques, selon le directeur général des Autobus du Fer sur la Côte-Nord, Jean-Marie Potvin.

On a hâte que la technologie soit rendue à nos spécificités nordiques. Il faut comprendre que nous, l’hiver, à -30 °C avec les distances, si on regarde la technologie actuelle, on n’est peut-être pas en mesure de répondre à nos attentes actuellement , estime M. Potvin.

Jean-Marie-Potvin est directeur général des Autobus du Fer (archives). Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

Les transporteurs s’inquiètent aussi du coût d’acquisition de ces autobus, évalué à 300 000 $, soit environ trois fois plus cher que celui des véhicules diesel normalement utilisés.

Le gouvernement subventionne en partie l’achat des autobus et des bornes de recharge pour une durée de trois ans, mais malgré cela, certains craignent que le coût du transport augmente.

Est-ce que c’est à nos clients de supporter la charge fiscale? Peut-être, mais si c’est le cas, les clients vont comprendre que les prix vont augmenter. On parle des centres de services scolaires, des voyages organisés, etc. , s’inquiète Jean-Marie Potvin.

La capacité à réparer les autobus électriques tracasse également les compagnies de transport scolaire. Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, trouver des électromécaniciens sera un défi supplémentaire pour eux, pense le directeur général de Autobus Manic, Mario Gallant.

Mario Gallant est directeur des Autobus Manic (archives). Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Cette technologie-là, on ne la connaît pas. Même dans la région ici, si j’arrive avec un autobus électrique, je ne peux pas le faire réparer nulle part. Le fournisseur d’autobus présentement, c’est Autobus Lion et il est à Saint-Jérôme. Si j’ai un bris sur un autobus, on n’est pas capable de rien faire ici, on envoie le véhicule à Saint-Jérôme et on le perd pour 2-3-4 semaines, on ne sait pas, appréhende M. Gallant.

Plusieurs transporteurs veulent réduire l'empreinte carbone de leurs activités, mais ils espèrent toutefois que la technologie et le gouvernement seront au rendez-vous pour effectuer ce virage vert sans accroc.

D'après le reportage de Félix Lebel