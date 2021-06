Des coupes de forêts anciennes reportées pour deux ans sur l’île de Vancouver

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, annonce que les coupes de forêts anciennes dans le bassin versant de Fairy Creek et dans la vallée centrale Walbran, sur l’île de Vancouver, sont reportées pour deux ans. Il répond ainsi à la demande des Premières Nations Huu-ay-aht, Ditidaht et Pacheedaht adressée plus tôt cette semaine.