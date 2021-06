Les trois quarts des Gaspésiens ont reçu une première dose de vaccin

À ce jour, 84 % des Gaspésiens de 18 ans et plus ont été vaccinés.

Plus de 83 000 doses de vaccin ont été administrées et 77 % des Gaspésiens, tous âges confondus, ont eu leur première piqûre. C’est 10 % de plus que la moyenne québécoise.

La campagne de vaccination des 12-17 ans, qui a débuté il y a quelques jours seulement, a déjà permis de vacciner 48 % des jeunes.

Les Gaspésiens qui ont été vaccinés en mars auront tous reçu leur seconde dose de vaccin avant le 5 juillet.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région estime que ses cibles de vaccination de première et de seconde dose seront atteintes d’ici la fin août.

La responsable de la campagne de vaccination, Johanne Méthot, explique qu’une partie de cette réussite vient de la grande collaboration entre la Direction régionale de santé publique (DRSP) et la direction de la vaccination.

Un autre élément de la recette, dit-elle, est que la vaccination a été axée sur la proximité.

Des sites de vaccination ont été implantés dans les villes de chacune des MRCMunicipalité régionale de comté . Les équipes de vaccination ont aussi étendu leurs activités à de plus petites municipalités comme Paspébiac, Pointe-à-la-Croix, Port-Daniel–Gascons, Saint-Georges-de-la-Malbaie ou Mont-Louis.

L’organisation a aussi décidé de ne pas utiliser Clic-Santé pour la prise rendez-vous pour la seconde dose de vaccin. C’est le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux qui rappelle les gens et gère les rendez-vous. Cette approche permet de desservir des clientèles plus difficiles à joindre comme celles qui ne sont pas branchées à l'Internet ou qui ont des problèmes de mobilité.

C’est un succès qui a été souligné par un comité national du ministère de la Santé, a rapporté la PDG du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Chantale Duguay, lors de la rencontre du conseil d’administration de son organisation.

Les champions, c’est la Gaspésie , a résumé la PDG, qui espère que le ministre retiendra cette approche de proximité dans la gestion des soins en région.