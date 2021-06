Le Vieux-Quai en fête de Sept-Îles de retour en juillet avec neuf spectacles

Fouki, les Trois Accords, Guylaine Tanguay et Émile Bilodeau sont parmi les têtes d’affiche de ce 27e Vieux-Quai en fête.

L’équipe a annoncé sur Facebook sa programmation de neuf spectacles, qui se tiendront du 15 au 17 juillet.

Gagnant du concours Les talents cachés du Vieux-Quai, le groupe River Edge ouvrira le festival le jeudi soir, tandis que le groupe Les Shimmeux, aussi gagnant de ce concours tenu en avril, offrira une prestation le lendemain.

Quiet Mike, Rock Story et Mute complètent la programmation du festival.

Il y en a pour tous les goûts , a résumé la coordonnatrice générale de l’événement, Shanelle Beaudin, en entrevue à l'émission Boréale 138.

Des amuseurs publics distraient les familles qui visitent le site du Vieux-Quai en fête, en 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Un festival en mode COVID-19

Les organisateurs du festival du Vieux-Quai en fête sont soulagés que l’allègement des mesures sanitaires rende possible la tenue de l'événement cette année. Ils devront toutefois limiter le nombre de spectateurs à 500 par soir.

Peu après la mi-juin, les festivals debout ont la permission d'exister. Donc on pourra accueillir les gens. Une citation de :Shanelle Beaudin, coordonnatrice du festival

Un registre des spectateurs sera notamment mis en place lors de l’achat des billets, qui se fera en ligne. Les billets devront donc être achetés en avance, puisqu’aucun laissez-passer ne sera en vente sur place.

Afin de respecter les consignes de la santé publique, les spectateurs devront choisir entre deux secteurs : un plus près de la scène, et un autre plus éloigné.

On doit avoir des zones de 250 personnes. Le terrain du Vieux-Quai nous permet d’en avoir deux. Lorsque les gens vont aller chercher leurs billets, ils auront le choix entre deux zones, pour le même tarif , explique Shanelle Beaudin, ajoutant qu’un service de bar sera offert comme lors des années précédentes.

Par ailleurs, elle indique que son équipe sera prochainement à la recherche de bénévoles pour la tenue de l'événement.