Aire protégée du lac à Moïse : Mashteuiatsh aurait aimé être avertie plus tôt

Mardi, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a annoncé la création des deux premières aires protégées d'utilisation durable au Québec, soit une sur l'île d'Anticosti ainsi que celle du lac à Moïse. Ce territoire est situé à peu près à mi-chemin entre les routes 175 et 155, à la latitude approximative de La Tuque.

Même si notre Première Nation a toujours été ouverte au dialogue et au partenariat lorsqu’il est question de projets sur le territoire attaché à sa communauté, nous trouvons inconcevable de ne pas avoir été informés et impliqués, surtout que le gouvernement du Québec est bien au fait des enjeux sur cette partie du territoire ancestral (Nitassinan) qui concernent également les Premières Nations d’Essipit et Pessamit , a mentionné par voie de communiqué, mercredi après-midi, le vice-chef Charles-Édouard Verreault.

Or, le projet pilote de protection de cette forêt vierge a été porté par la Nation huronne-wendat, dans la région de Québec. Depuis plus de trois ans, elle tentait de convaincre le gouvernement de protéger ce vaste massif forestier encore non affecté par l'activité humaine. Parsemé de lacs, il est situé dans le Ya'nienhonhndeh, un territoire ancestral que revendique Wendake. Plus largement, il se trouve au coeur du Nionwentsïo.

Selon le site Internet de la Nation huronne-wendat, le Nionwentsïo, signifiant le "magnifique territoire" en huron-wendat, correspond plus précisément au territoire historique principalement fréquenté par la Nation huronne-wendat au cours des siècles suivant le contact avec les peuples européens.

Le Nitassinan, le territoire ancestral des Innus, et le Nionwentsïo ont de larges parts qui s'entrecoupent.