COVID-19 : trois morts et 148 nouveaux cas en C.-B.

La Colombie-Britannique enregistre 148 nouvelles infections et trois morts dues à la COVID-19 dans son bilan des dernières 24 heures. De plus, près de 75 % des adultes de la province ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus.

Parmi les 1975 cas actifs, 195 personnes sont hospitalisées, dont 47 aux soins intensifs.

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie dans une déclaration commune.

Jusqu’à présent, 3 749 758 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province, incluant 390 264 secondes doses. Ce sont 74,5 % des adultes et 72,4 % des 12 ans et plus qui ont reçu leur première dose d'un vaccin contre la COVID-19 en Colombie-Britannique.

Les autorités sanitaires invitent tous ceux qui ne l’ont pas déjà fait à s’inscrire pour prendre rendez-vous afin d’être vaccinés.

Dans la province, on compte désormais 142 106 infections au SRAS-CoV-2 depuis le début de la pandémie et la COVID-19 a tué 1725 personnes.