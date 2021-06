Les hôpitaux ontariens contents de venir en renfort au Manitoba

Nous sommes reconnaissants d’être dans la position de pouvoir aider. Nous prenons ce privilège au sérieux , affirme le chef du service de soins intensifs au London Health Sciences Centre, Wael Haddara.

Mais bien sûr, cela pèse sur le monde, que l’on doive faire ça. Comme vous pouvez l’imaginer, les familles sont inquiètes de voir leurs proches transférés sur ces grandes distances , poursuit-il.

Des hôpitaux de 14 communautés en Ontario, dont Ottawa, Windsor, Sudbury et Thunder Bay, ont reçu des patients du Manitoba où les services de soins intensifs n’étaient pas suffisamment équipés pour faire face au volume des patients.

En tout, 51 patients ont été envoyés en Ontario, deux en Saskatchewan et deux en Alberta depuis le 18 mai.

Le Dr Haddara note que le personnel de son hôpital tient compte du fait que leurs patients habitent à 1500 kilomètres de là.

Vous en êtes vraiment conscient que cette personne est venue de très loin et que la famille avec laquelle vous devez parler est aux prises avec cela , relève-t-il.

Plusieurs patients manitobains sont morts dans des hôpitaux en Ontario, loin de leurs proches. Les partis de l’opposition soutiennent que le gouvernement du Manitoba ne s’était pas préparé pour la troisième vague, ce qui aurait pu éviter de devoir envoyer des patients dans d’autres provinces.

Les hôpitaux ontariens sont bien équipés

Les hôpitaux ontariens étaient cependant bien équipés pour recevoir des patients. Plusieurs avaient accueilli des malades de la région de Toronto au plus haut de la troisième vague en Ontario.

Le Manitoba avait besoin de place alors que l’Ontario se rétablissait de la troisième vague, dit le Dr Haddara. Le personnel de son hôpital n’a pas pu souffler longtemps entre les deux afflux de patients, ajoute-t-il.

Un travailleur de la santé effectue des tests médicaux sur un patient atteint de la COVID-19 dans une salle de réanimation au Centre des sciences de la santé de Winnipeg. Photo : La Presse canadienne / Mikaela MacKenzie

C’était un peu décevant que nous n’en eussions pas fini avec la troisième vague. Heureusement, le nombre [de patients] est gérable, alors les gens tiennent le coup.

La ville de Woodstock, qui compte 40 000 habitants dans le sud-ouest de l’Ontario, a aussi mis des places en soins intensifs à disposition des Manitobains.

Le directeur des soins intensifs et de la dialyse de l’hôpital de Woodstock, Randy Hicks, dit que sa province est contente de venir en aide à la province voisine. L’hôpital a reçu 10 patients d’autres régions de l’Ontario plus tôt cette année, et un du Manitoba.

La douleur des proches, loin des malades, se voit sur les visages

M. Hicks reconnaît le sérieux de soigner des patients d’une autre province. Il voit la douleur sur le visage des familles et dans leurs expressions lors d’appels vidéo pour voir leurs proches.

Qui voudrait quitter sa province pour recevoir des soins, quand vous n’aviez [pas de choix] dans cette décision? Je crois que c’est très difficile pour le patient et sa famille, qui reste au Manitoba , poursuit-il.

L’hôpital St Thomas Elgin General Hospital, situé dans la ville de Saint-Thomas dans le sud de l'Ontario, compte trois Manitobains atteints de la COVID-19 dans son service de soins intensifs.

Le chef du personnel de l’hôpital, le Dr Waleed Chehadi, assure que tous les patients reçoivent des soins du même calibre.

Si je rayais les lettres à côté de leur nom qui indiquent "Manitoba", je ne pourrais pas les différencier [des patients locaux] , fait-il valoir.

Il ajoute que les conversations avec les médecins manitobains et les familles des patients ont toutes été bonnes.

Je crois que tous les patients et leurs familles sont très, très contents d’être dans un hôpital qui offre des soins intensifs et ils sont très reconnaissants.

Avec les informations de Ian Froese