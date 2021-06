La borne d’arcade The Simpsons renaît pour souligner les 30 ans du jeu

Dans ce jeu de combat où il est possible d’incarner quatre personnages (Marge, Homer, Bart ou Lisa Simpson), les joueurs et joueuses doivent affronter des malfrats afin de sauver Maggie des mains de Smithers et de M. Burns.

Le personnage de Bart utilise sa planche à roulettes comme arme, tandis qu’Homer prend ses poings. Marge frappe ses adversaires à coups de balayeuse, et Lisa, à coups de corde à danser.

La borne d’arcade repensée des Simpsons sera plus compacte que l’originale, dotée d'une marquise lumineuse et d'une connexion wi-fi pour jouer en ligne avec d'autres propriétaires de bornes d’arcade.

Elle intégrera, en plus du jeu classique, un second titre bonus, dont le nom n’a pas été dévoilé.

Tastemarkers, la maison-mère d’Arcade1up, réédite depuis quelques années des bornes d’arcade. L’entreprise a vendu quelque 2 millions de copies de ses bornes Street Fighter, X-Men, Pac-Man et Atari, selon le site CNet.

Les nostalgiques devront toutefois s’armer de patience pour mettre la main sur une borne d’arcade Simpsons, car les précommandes s’ouvriront seulement le 15 juillet prochain. Arcade1up n’a pas dévoilé le prix de la machine, mais plusieurs sites suggèrent qu’il faudra débourser de 500 à 600 $ américains (600 à 750 $ canadiens) pour s’en procurer une.