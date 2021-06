Un homme meurt après s'être rendu trois fois à l'hôpital en 24 heures

Kellie Burgis explique que Rocky Whitford, âgé de 37 ans, son partenaire depuis sept ans et père de son enfant, cherchait de l'aide lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital trois fois en moins de 24 heures lors d'un voyage en famille, mais il n'a pas été soigné ni admis.

D'après elle, la famille de M. Whitford pense que ses préoccupations n'ont pas été prises au sérieux en partie parce qu'il est Autochtone, membre de la Première Nation Alexander dans le centre de l'Alberta.

Mme Burgis précise qu’un changement s’est produit quelques semaines auparavant chez M. Whitford. Il semblait plus déprimé. Ne voulait pas autant sortir de la maison , dit-elle.

Il a été transporté à l'hôpital de St. Paul, en Alberta, près de son domicile à Lac La Biche, mais a été rapidement libéré après que le personnel médical lui a dit qu'il ne pouvait rien faire pour lui.

Elle a suggéré un voyage à Quesnel, en Colombie-Britannique, pour voir sa famille, espérant qu'un changement de décor pourrait aider. Mais il a demandé à se rendre à l'hôpital dès leur arrivée le 12 mai. Le médecin qui l'a vu hésitait à prescrire quoi que ce soit, car ils n'allaient pas rester longtemps en ville, dit-elle.

M. Whitford n'arrêtait pas de leur dire qu'il voulait être emmené dans une pièce pouvant être fermée à clé où il serait en sécurité. D'après Kellie Burgis, le personnel a initialement refusé, mais qu'en fin de compte le personnel hospitalier les a assurés qu'il y serait emmené. M. Whitford s'est calmé en croyant qu'il avait trouvé un endroit sûr et a dit à Mme Burgis de partir avec leur enfant de 4 ans.

Quelques heures plus tard, un médecin de l'hôpital a appelé pour dire que M Whitford était parti, que la police avait été appelée et qu'elle craignait qu'il ne soit un danger pour lui-même et pour les autres.

M. Whitford a appelé sa compagne tôt le lendemain matin pour lui dire qu'il avait attendu des heures, mais qu'il n'avait jamais été emmené dans une pièce sûre, alors il est parti. Elle l'a convaincu de retourner à l'hôpital et à 8 h 30, Mme Burgis a été appelée pour aller le chercher.

Il m'a dit qu'il ne viendrait pas avec nous. Que c'était fait. C'était fini. Il n'y avait plus rien à faire , raconte Mme Burgis, et il est parti à pied.

Vers 20 h, elle a reçu un appel de la police. Ils lui ont dit que son mari s'était suicidé dans les toilettes après être retourné à l'hôpital pour une troisième fois cet après-midi-là.

Enquêtes en cours

Le Service des coroners confirme qu'il enquête sur un décès à l'hôpital de Quesnel le 13 mai, mais ne divulgue pas la cause du décès.

La Régie de la santé du Nord confirme que le coroner a été appelé à ce sujet. Dans un communiqué, elle indique qu'à chaque fois qu'il y a un décès inattendu dans un établissement de santé, nous procédons à un examen des circonstances; à partir de l'examen, nous pouvons voir s'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre pour l'avenir .

Un porte-parole précise que les informations sur les patients sont confidentielles, mais qu'en général, une personne ayant des pensées suicidaires serait évaluée par un médecin urgentiste en collaboration avec l'unité psychiatrique pour déterminer un traitement.

Le ministère de la Santé dit qu'il ne peut pas commenter l'affaire en raison de la vie privée, mais qu'il est conscient que la régie enquête. Il ajoute qu'il est engagé à fournir des soins sûrs, de haute qualité, accessibles et culturellement appropriés pour tous les peuples .

Des experts disent qu'il existe encore de nombreux obstacles empêchant les gens de rechercher un traitement de santé mentale.

Maureen David, directrice générale de la filiale du nord de la province de l'Association canadienne pour la santé mentale, dit qu’une réponse adéquate est cruciale lorsque les gens en arrivent à demander de l’aide.

Même si l'aide n'est pas immédiatement disponible, un soutien, une assurance qu'ils sont sur la bonne voie peuvent suffire à aider les gens à sentir, d'accord, je peux attendre un peu plus longtemps.

Mme Burgis envisage de déposer une plainte officielle auprès de la Régie de la santé.

Il est allé demander de l'aide combien de fois et ils ne l'ont jamais aidé , déplore-t-elle. J'espère juste que ça pourra changer pour les futures familles.

Avec les informations de Susana da Silva