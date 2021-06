Le Salon du livre de Montréal débarque sur Twitch

C’est l’animateur de Radio-Canada Nicolas Ouellet qui animera le 11 juin prochain cette soirée sur le thème de la musique et de la littérature, en direct de la salle de spectacles Le Ministère à Montréal.

On minimise souvent l’intérêt des jeunes à parler de livres, à parler de sujets qui leur sont chers. Les initiatives de Lis-moi MTL, comme cet événement sur Twitch, nous permettent de rejoindre les jeunes différemment et de susciter de véritables interactions entre eux et les créateurs , indique par voie de communiqué Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal.

Nicolas Ouellet sera l'animateur de la soirée sur Twitch. Photo : Alexandre Champagne

Nicolas Ouellet sera entouré de l’autrice et chroniqueuse Rose-Aimée Automne T. Morin et de la codirectrice générale et artistique du Festival de poésie de Montréal, Catherine Cormier-Larose. Ensemble, ils tenteront de connaître la place que tiennent les livres dans la vie des jeunes, notamment en répondant aux questions du public virtuel.

Ce sera également l’occasion de connaître les deux lauréats du concours Mon livre de l’année, qui s’est tenu en avril dernier et qui résulte d'un partenariat entre La Presse et le Salon du livre de Montréal.

Toujours dans le cadre de Lis-moi MTL, Nicolas Ouellet a reçu Claude Bégin, Rafaëlle Roy, La Bronze et Imposs pour parler de leur rapport à la lecture. Ces entrevues sont accessibles dès maintenant sur YouTube. On y apprend notamment que Claude Bégin, rappeur au sein d’Alaclair Ensemble et chanteur, n’a terminé qu’un livre dans sa vie, en raison de sa dyslexie. Une conversation honnête qui peut déstigmatiser le rapport parfois difficile avec la lecture et l'apprentissage.

Lis-moi MTL donne donc rendez-vous aux internautes, adeptes de littérature ou non, sur la plateforme Twitch le vendredi 11 juin, dès 18 h.