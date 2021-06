La pétrolière albertaine TC Énergie confirme l’abandon du projet Keystone XL

Les activités de construction pour l’avancement du projet ont été suspendues en janvier 2021 après l’annulation par les États-Unis du permis autorisant l'expansion du pipeline Keystone XL.

L’entreprise va continuer de coordonner avec les régulateurs, les parties prenantes du projet et les communautés autochtones afin de respecter nos engagements environnementaux et réglementaires et de s'assurer de fermer le chantier de façon sécuritaire , déclare TC Énergie dans un communiqué de presse.

De son côté, le gouvernement albertain annonce qu’il se retire lui aussi du projet. Dans un communiqué de presse, il indique qu’il explore toujours ses options pour récupérer l'argent investi.

L’Alberta a investi 5 milliards de dollars et 6 milliards en garantie de prêts dans le projet. La province estime que les investissements publics dans le transport du pétrole par le pipeline Keystone XL coûteront environ 1,3 milliard de dollars aux Albertains.

Nous sommes déçus et frustrés par les circonstances entourant le projet Keystone XL, notamment l’annulation du permis présidentiel permettant au pipeline de traverser la frontière. Ceci étant dit, l’Alberta continuera à jouer un rôle important dans [le développement] d’un secteur énergétique nord-américain fiable et abordable. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires américains afin de nous assurer de pouvoir répondre à la demande énergétique américaine à travers un développement responsable du transport de nos ressources , affirme le premier ministre albertain, Jason Kenney, dans un communiqué de presse.

En vert, le tracé du nouveau pipeline Keystone XL proposé qui relierait l'Alberta au golfe du Mexique, et en gris, le tracé du pipeline existant. Photo : Radio-Canada

La ministre albertaine de l’Énergie, Sonya Savage, affirme quant à elle que la province a investi dans le projet en raison des bénéfices économiques qu’il aurait engendrés.