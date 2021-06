Invité à assurer l’intérim pendant le processus de sélection du remplaçant de Fabien Gabel, Bramwell Tovey s’est dit enchanté de travailler plus étroitement avec l’ OSQOrchestre symphonique de Québec , un orchestre dont il aime le dévouement , la polyvalence , l’ immense talent et l’ ambition d’excellence .

Au cours des deux prochaines années, un comité de renouveau de la direction musicale se mettra à la recherche d'un remplaçant pour le chef Fabien Gabel.

Il y a maintenant près de trois décennies que le pianiste, compositeur et chef d’orchestre visite occasionnellement Québec pour y offrir des concerts. Une ville qu’il trouve fascinante avec son château et avec laquelle il est impatient de renouer. Ça me rappelle le Luxembourg, où j’ai déjà travaillé , a-t-il raconté.

Le Britannique de 68 ans, qui occupe présentement les postes de chef principal de la BBC Concert Orchestra de Londres et de l’Orchestre philharmonique du Rhode Island, en plus de diriger régulièrement l’Orchestre philharmonique de Los Angeles à titre d’invité, possède une longue feuille de route s’étalant sur plus de 40 ans.

À la tête de l’Orchestre symphonique de Vancouver de 2000 à 2018, c’est dans la métropole britanno-colombienne qu’il a le plus longtemps posé ses valises.

Maestro Bramwell Tovey, alors qu'il dirigeait les musiciens de l'Orchestre symphonique de Vancouver. Photo : Vancouver Symphony Orchestra

Dithyrambique à son endroit, le Montecristo Magazine le décrit comme le modèle même du maestro moderne .

Non seulement c’est un chef d’orchestre et un directeur musical suprêmement doué, un compositeur très publié, un pianiste classique et jazz et un rêveur aux grands projets, mais il est également pourvu d’un fantastique sens de l’humour. Une citation de :Extrait du Montecristo Magazine

Les mélomanes de Québec pourront apprécier sa première performance au lutrin les 22 et 23 septembre, alors qu’il dirigera La Symphonie fantastique de Berlioz. Une œuvre qui a été choisie pour son côté joyeux et brillant au sortir de la pandémie de COVID-19.

Bramwell Tovey, chef invité principal de l'Orchestre symphonique de Québec. Photo : Radio-Canada / Paul Préfontaine

Bramwell Tovey est en outre récipiendaire de prix Genie, Juno et Grammy. Il a également été fait Officier honoraire de l’Ordre du Canada, en 2013. Il sera officiellement présenté aux médias de Québec, jeudi.