Les T.N.-O. dévoilent un plan de réouverture en cinq étapes

Dans le cas d’un scénario optimiste, les Territoires du Nord-Ouest prévoient une levée totale des restrictions à la moitié ou la fin de l’automne. Dès le début de l’été, il est par ailleurs prévu que la mesure d’auto-isolement des visiteurs totalement vaccinés soit levée.

Ces cinq étapes d’assouplissement, détaillées dans le plan Une reprise avisée 2021 : ensemble, progressivement, seront mises en place en fonction des taux de vaccination au territoire et dans le reste du pays et de l’évolution du nombre de cas par jour au pays, et donc des risques d’importation du virus.

Étape 1

La première étape concerne les rassemblements extérieurs, qui pour l’instant sont autorisés jusqu’à 50 personnes. La santé publique estime que toutes les conditions sont réunies pour que ce nombre passe à 200 dès mercredi, puisqu’entre 66 et 75 % de la population ténoise de 18 ans et plus est partiellement vaccinée.

Les festivals de musique, les vides débarras et les parades notamment pourront donc reprendre juste à temps pour la saison estivale.

Par ailleurs, depuis aujourd'hui, la distanciation sociale n'est plus obligatoire pour les enfants qui jouent dehors.

Étape 2

Lorsque 66 à 75 % de la population du territoire âgée de 18 ans et plus sera entièrement vaccinée ou 75 % partiellement vaccinée, l’étape 2 pourra être mise en place. Cela devrait se produire début juillet, après la fin des classes. À partir de là, la jauge des rassemblements intérieurs passera de 25 à 200 personnes maximum.

Les Ténois pourront donc accueillir plus de personnes chez eux ou organiser des fêtes. La capacité d’accueil des restaurants, des magasins, des bureaux et d’autres commerces reviendra aussi à la normale.

Le gouvernement précise que pour certains évènements considérés comme à haut risque , comme le chant, la musique sur instruments à vent ou encore les funérailles, il faudra demander une autorisation spéciale.

Étape 3

Au début de l’été, s’il y a moins de 1000 nouveaux cas par jour en moyenne, sur sept jours, au Canada et que 66 à 75 % de la population de 18 ans et plus du pays est partiellement vaccinée, les exigences d’auto-isolement seront réduites.

Cela signifie que les personnes qui entrent sur le territoire en étant entièrement vaccinées n’auront pas à s’auto-isoler. Les personnes partiellement vaccinées devront s’auto-isoler pendant huit jours et effectuer un test de dépistage le huitième jour.

L’auto-isolement passera à 10 jours pour les personnes non vaccinées et les membres de leur foyer. Un test de dépistage, réalisé le dixième jour, sera également requis.

Les voyageurs qui se rendent directement dans de petites communautés et certains travailleurs essentiels devront, eux, effectuer des tests au premier et au quatorzième jour.

Étape 4

Dans cette avant-dernière étape, le gouvernement part du principe que tout le monde pourra venir en voyage aux Territoires du Nord-Ouest, à condition que les voyageurs suivent les mêmes exigences d’auto-isolement que les résidents et que les voyageurs étrangers suivent les règles de quarantaines du gouvernement fédéral.

Les plans d’auto-isolement seront toujours obligatoires pour faciliter la recherche de contacts et la préparation à une intervention rapide.

Cette étape devrait s’enclencher à la fin de l’été ou au début de l’automne, à condition que 75 % de la population ténoise de 18 ans et plus soit entièrement vaccinée, que 66 à 75 % des Canadiens de 18 ans et plus le soient également et qu’il y ait moins de 1000 nouveaux cas de COVID-19 par jour, en moyenne, sur sept jours.

Étape 5

Cette dernière étape verrait la levée de toutes les restrictions restantes, notamment sur les voyages non essentiels, l’auto-isolement et les rassemblements intérieurs et extérieurs.

Pour qu’elle voie le jour, au milieu ou à la fin de l’automne selon le gouvernement, il faudra que les Ténois âgés de 12 ans et plus soient au moins 75 % à s’être fait entièrement vacciner et que 66 à 75 % de la population totale du territoire soit partiellement vaccinée. Comme pour l’étape précédente, il faudra que 66 à 75 % des Canadiens de 18 ans et plus soient vaccinés totalement et qu’il y ait moins de 1000 nouveaux cas de COVID-19 par jour, en moyenne, sur sept jours.

Le gouvernement précise aussi que si les risques apparaissent de nouveau, à n’importe quelle étape du plan, la santé publique prévoit un repli rapide et des restrictions ciblées.