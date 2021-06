COVID-19 : Charlie Angus demande l’aide de l’armée dans la région de la baie James

La lettre envoyée par M. Angus parle d’un taux d’infection à la hausse et de 59 infections au sein d’une population de seulement 1900 personnes .

M. Angus affirme que la surpopulation de certains domiciles, dans lesquels habitent jusqu’à 16 personnes, contribuent à la propagation de la maladie dans la région.

L’accès aux soins de santé serait aussi restreint dans la région selon M. Angus, alors que plusieurs travailleurs de la santé et membres des rangers canadiens auraient été infectés et auraient donc été forcés de s’isoler.

M. Angus affirme qu’il sent une réticence de la part du gouvernement fédéral à envoyer de l’aide dans la région , alors que la population serait de plus en plus frustrée par la tournure des événements.

Vous devez agir rapidement et déployer immédiatement les Forces canadiennes dans la région et évaluer les besoins des autres communautés du secteur de la baie James , demande M. Angus dans sa lettre.

Depuis plus d'un mois, le Bureau de santé Porcupine, dont Kashechewan fait partie, est devenu l'un des plus importants foyers de la propagation de la COVID-19 en Ontario.

Le bureau du ministre Blair et d’autres acteurs locaux n’ont pas répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada.