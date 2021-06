Doug Ford force la reprise des travaux pour faire adopter sa loi électorale

La décision survient au lendemain d'un jugement de la Cour supérieure de l'Ontario, qui a donné raison aux syndicats enseignants et à l'Association canadienne des libertés civiles en statuant que les dispositions de la loi visant les publicités politiques des groupes d'intérêts étaient anticonstitutionnels.

C'est la première fois dans l'histoire de l'Ontario que le gouvernement recourt à la disposition de dérogation de la Constitution, communément appelée clause dérogatoire .

La Loi sur la protection des élections en Ontario avait reçu la sanction royale le 19 avril dernier et limitait les dépenses publicitaires à 600 000 $ pour les tierces parties, un an précédant les élections. Plusieurs groupes d'intérêts très critiques de Doug Ford, notamment la Working Families Coalition, ont dit y voir une tentative du Parti progressiste-conservateur de museler ses opposants politiques et les syndicats d'enseignants.

Dans un communiqué diffusé mercredi, la province a dit vouloir réduire l'influence de ces groupes sur les campagnes électorales et protéger la démocratie .

À la suite de la décision de la Cour supérieure, le gouvernement rappellera la Chambre [jeudi] et déposera un nouveau projet de loi pour protéger les droits des électeurs de l'Ontario et protéger nos élections des super PAC à l'américaine et de leur capacité d'acheter de l'influence politique. Une citation de :Paul Calandra, leader parlementaire du gouvernement Ford

Le président de l'Association canadienne des libertés civiles a dénoncé sur Twitter la décision d'utiliser la clause dérogatoire. Compte tenu du sujet de la loi et de son impact sur les prochaines élections en Ontario, il s'agit d'un abus de ce pouvoir extraordinaire lâchement motivé par les intérêts [du Parti progressiste-conservateur] , a écrit Michael Bryant. De son côté, le vice-président de la Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario de Peel, Felipe Pareja, a qualifié la décision de méprisable sur Twitter.

Doug Ford avait déjà menacé d'utiliser la disposition de dérogation pour réduire la taille de conseil municipal de Toronto en 2018. Il n'avait finalement pas eu à le faire, parce que les tribunaux lui avaient donné raison.

Des publicités influentes

En Ontario, les syndicats et les entreprises ne peuvent plus faire de dons aux partis politiques depuis 2017, en vertu des réformes introduites à l’époque par le gouvernement libéral de Kathleen Wynne. La limite de dons annuels par un particulier a été fixée à 1600 $ et augmente avec l'inflation chaque année.

Mais les syndicats et les entreprises sont autorisés à faire des dons pour financer les activités politiques de groupes d'intérêts qui ne sont pas des partis politiques.

Une publicité de 2018 d'un groupe d'intérêt, Ontario Proud, critiquait les proches du Parti libéral de l'Ontario. Photo : Ontario Proud