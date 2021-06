La chanteuse a dévoilé mercredi sa première chanson originale en deux ans, Rue de l’ours, présentée en deux versions : l’une plus expérimentale et l’autre à la production plus léchée, en formule guitare-voix.

Dans le noir, le plus récent album de compositions originales de Safia Nolin, remonte à 2018. Elle a également lancé en 2019 l’album Reprises vol. 2, sur lequel elle reprend des chansons de Gabrielle Destroismaisons, d'Isabelle Boulay et d'Indochine, entre autres.

Selon un communiqué, Rue de l’ours a initialement été composée pour Six degrés, la série télévisée de Simon Boulerice. Elle aborde les difficultés rencontrées à l’adolescence, la période la plus ingrate de la vie, selon la musicienne . La chanson a été conçue en collaboration avec le réalisateur et saxophoniste Félix Pelletier, qui a notamment travaillé avec Laurence-Anne et Les Louanges.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

J’avais pas du tout envie de choisir entre les deux [versions de la chanson], pis j’ai pas envie de choisir pour le monde non plus, avance Safia Nolin. Faque j’ai décidé d’en faire deux versions; le meilleur des deux mondes.

Chacune des versions est accompagnée d’un vidéoclip réalisé par Safia Nolin, l’un pour la version du dimanche , mettant en vedette son chien Pizza-ghetti, et l'autre pour la version wack , beaucoup plus abstrait.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

De retour sur les réseaux sociaux

En entrevue avec Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à Tout un matin, la chanteuse a parlé de sa pause des réseaux sociaux. La dernière fois qu’elle avait publié un message sur Facebook, c’était pour expliquer son absence à Tout le monde en parle.

Je suis excitée de sortir de la nouvelle musique, mais j’espère que le milieu culturel va juste être capable de me recevoir comme artiste, pis c’est tout, sans me demander de revenir sur des affaires , explique-t-elle.

La chanteuse sera par ailleurs de retour sur scène après une année de vaches maigres en matière de concerts en personne. Elle fera notamment partie de la distribution du Festival BleuBleu, à Carleton-sur-Mer, à la fin du mois de juin, ainsi que de celle du Festival en chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie, au début du mois de juillet.

Un concert en plateau double avec Martha Wainwright sera également présenté au Festival La Noce, à Chicoutimi, le 8 juillet.

Avec les informations d'Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin.