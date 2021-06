Retour des spectacles à la Zone portuaire de Chicoutimi

La direction de la Zone portuaire de Chicoutimi annonce deux premiers spectacles extérieurs gratuits les 25 juin et 1 er juillet, après un été 2020 sans animation sur le site.

Dominique Hudson montera sur la scène de la Zone portuaire le 25 juin. La première partie du spectacle sera assurée par le groupe This Side Up. La revue musicale Rock Story et le chanteur Jean Ravel animeront la soirée de la fête du Canada, avec Les Fils du diable en première partie.

Chaque événement pourra accueillir 1000 spectateurs qui seront répartis en quatre bulles de 250 personnes. Les espaces seront munis d’entrées et de sorties indépendantes. Les spectateurs devront être debout.

Des billets gratuits seront distribués en ligne sur le site de Diffusion Saguenay pour pouvoir assister aux spectacles. La date de disponibilité sera bientôt annoncée.

Le directeur général de la Zone portuaire de Chicoutimi, Fabien Hovington, affirme que l’organisation des spectacles dans un court délai représente un défi au niveau logistique. On peut finalement offrir des événements à la population, l’une de nos missions , se réjouit-il dans un communiqué.

Afin de permettre à un plus grand nombre de spectateurs de profiter de l'événement, les spectacles seront aussi diffusés gratuitement sur les réseaux sociaux.