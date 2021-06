Christine Beaulieu de nouveau ambassadrice de la saison touristique de Trois-Rivières

L’année précédente, marquée par la pandémie, laisse cette fois-ci place à de l’engouement. En 2021, ce sont 350 partenaires qui participent à la saison touristique de la ville, contrairement à près de 250 en 2020.

Pour la comédienne native de la région, l’excitation est palpable.

J’étais très excitée de m’en venir à Trois-Rivières. On sent que là, il y a quelque chose qui va se pouvoir, qu’on va pouvoir accueillir des Québécois et des Québécoises beaucoup mieux que l’année dernière , a-t-elle précisé.

Vivre Trois-Rivières de l’intérieur

Cette année, les micro-expériences sont à l’honneur afin de permettre aux gens de la province de profiter pleinement des attraits de la ville : L’industrie touristique à Trois-Rivières a décidé de miser sur Trois-Rivières vue de l’intérieur, donc on invite les Québécois et Québécoises à venir vivre des micro-expériences à Trois-Rivières. Un peu comme si vous étiez un citoyen , a souligné l'ambassadrice.

Le lancement officiel de la saison touristique de Trois-Rivières s'est déroulé sur le site du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, le 9 juin en matinée. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Le but est de faire découvrir des activités simples aux yeux des Trifluviens, mais inconnues du reste du Québec.

Que ce soit avec les chalets miniatures Urubu de Plein Air Ville-Joie ou le restaurant Pilote gastronomie populaire, Innovation et développement économique (IDE) de Trois-Rivières souhaite faire découvrir les recoins et les spécialités de la ville à ces touristes.

C’est tous ces détails-là qui font une différence, je pense, quand on part en vacances et à Trois-Rivières, ça, je n’ai aucun doute là-dessus, c’est plein de détails comme ça qui sont irrésistibles. indique Christine Beaulieu.

Par ailleurs, d’autres activités seront proposées. Deux audioguides seront disponibles, un au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac et un autre au lieu historique des Forges du Saint-Maurice avec la voix Fred Pellerin. La terrasse Saint-Lau au Parc Portuaire sera elle aussi de retour.

Des moyens pour rendre Trois-Rivières incontournable

Un des objectifs d’IDE, cet été, est d’amener les touristes à séjourner plus longtemps dans la région que seulement une fin de semaine.

« On en est là avec Trois-Rivières. Ce n’est plus juste un petit stop [entre Montréal et Québec], on veut que les gens restent. » Une citation de :Christine Beaulieu, comédienne et ambassadrice touristique de Trois-Rivières

Outre la campagne axée sur les micro-expériences, certains hôtels de la ville vont offrir une carte-cadeau de 50 $ dans les commerces locaux aux vacanciers qui vont réserver plus de deux nuits dans leur établissement.

Avec les informations de Claudia Cantin.