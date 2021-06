Une étude recommande le regroupement entre Ville-Marie et Duhamel-Ouest

Les faits saillants du rapport ont été dévoilés mercredi par le consultant Arnaud Warolin.

Le rapport démontre notamment qu’un regroupement entre les deux municipalités pourrait permettre des économies de plus de 150 000 $ annuellement.

Duhamel-Ouest reste toutefois campée sur sa position et ne voit pas d’avantages à cette fusion municipale.

Plusieurs éléments ont été considérés lors de cette étude, tels que le portrait historique et financier des deux municipalités, les ententes en place et les modèles de coopération possibles. Rappelons que cette étude a été réclamée et payée par la Ville de Ville-Marie au coût de 30 000 $.

Le consultant Arnaud Warolin et les membres du comité conviennent qu’il existe un déséquilibre fiscal entre les deux municipalités.

C’est le regroupement qui est le plus intéressant. Une citation de :Arnaud Warolin, consultant

On vient tout mettre en commun, on met tout dans le même paquet. On prend les deux budgets, on les rassemble. On fait des choses ensemble, en termes collectifs. C’est la seule méthode qui permet d’avoir une représentativité politique. Actuellement, si on a une entente, la population a peu de contrôle là-dessus , ajoute M. Warolin.

Position inchangée pour Duhamel-Ouest

Les faits saillants ont été présentés à la municipalité de Duhamel-Ouest il y a quelques semaines. La position du conseil municipal demeure inchangée.

À la lumière de ce qui nous a été présenté, pour nous à Duhamel-Ouest, on n’a pas vu de changements majeurs et d’éléments nouveaux qui nous feraient changer de position. On n’y voit pas d’avantages par rapport à ce qui nous a été présenté , affirme le maire de Duhamel-Ouest, Guy Abel.

À l’automne 2019, Duhamel-Ouest avait toutefois indiqué qu’elle serait prête à évaluer un possible regroupement, mais avec toutes les municipalités du centre du Témiscamingue. Guy Abel rappelle qu’aucune rencontre avec les maires des municipalités voisines n’a eu lieu à ce jour.

On peut se poser la question, est-ce qu’on fait toutes ces démarches-là avant les prochaines élections ou on attend que les nouveaux conseils municipaux soient en place? , se questionne-t-il.

La suite pour le comité de citoyens

Un comité de citoyens, formé de sept personnes de Ville-Marie et Duhamel, a travaillé étroitement avec le consultant dans le but d’obtenir un portrait exhaustif des deux municipalités.

Ce même comité milite pour un regroupement et se dit prêt à travailler avec les municipalités voisines afin d’évaluer les possibilités en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.