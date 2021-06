La vaccination s'accélère dans Windsor-Essex

Le Bureau de santé publique de Windsor-Essex a élargi l'admissibilité à la deuxième dose de vaccin contre COVID-19 à un plus grand nombre de résidents.

Depuis mercredi matin, les résidents qui ont été vaccinés le 18 avril ou avant peuvent prendre rendez-vous pour recevoir leur deuxième dose.

Auparavant, seules les personnes vaccinées jusqu'au 31 mars et les résidents de 70 ans et plus y étaient éligibles.

Cet élargissement survient alors que le bureau de santé indique avoir établi un record mardi avec l'injection de 6675 doses en une seule journée.

Selon le médecin hygiéniste, environ 80 % des doses administrées étaient des secondes injections.

Chiffres du jour 13 nouveaux cas

147 actifs, dont 60 liés à des variants

1 décès, un homme dans la soixantaine

16 hospitalisations, dont 3 en soins intensifs

7 éclosions, dont 6 sur des lieux de travail

71,9 % de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin, 15,5 % deux doses

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Mercredi, la santé publique de Chatham-Kent a signalé un nouveau cas de COVID-19. 14 cas sont actifs dans la communauté.

Dans Sarnia-Lambton, il y a 31 cas actifs. Six nouveaux cas ont été signalés mercredi.

Dans la région de Lodon-Middlesex, 22 nouveaux cas ont été rapportés, 103 cas sont actifs sur ce territoire.