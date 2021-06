Trois candidats à la présidence de la FCFA

Le président sortant de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Jean Johnson, fera face à Padminee Chundunsing et Liane Roy.

Les 20 organismes membres de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne choisiront entre les trois candidatures à la présidence le 26 juin prochain.

Le président sortant a décidé de tenter sa chance pour un nouveau mandat. S’il est réélu, ce sera le dernier mandat de M. Johnson, compte tenu des statuts et règlements de l’organisme porte-parole des francophones en milieu minoritaire.

L’ancien président de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) a été élu à la présidence de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne en 2017 face à la présidente sortante, Sylviane Lanthier, puis a été réélu, sans opposition, en 2019.

M. Johnson fait de la modernisation de la Loi sur les langues officielles son objectif phare, mais souhaite aussi travailler sur le dossier de l’immigration, de la planification du prochain Plan d’action pour les langues officielles et de la nomination des juges francophones dans chaque province, à tous les niveaux de la magistrature.

Padminee Chundunsing, présidente Fédération des francophones de la Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada

Autre candidature, celle de l’actuelle présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB), Padminee Chundunsing, comme le révélait Radio-Canada fin mai.

Mme Chundunsing se présente comme une rassembleuse et veut apporter de la diversité à la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne .

Je suis à mon troisième et dernier mandat à la FFCBFédération des francophones de la Colombie-Britannique . [...] Je veux continuer à m’investir dans la francophonie, mais à un autre niveau. [...] Je pense qu’avec mon expérience et mon parcours pendant ces 16 années dans la francophonie, je peux apporter un brin de fraîcheur , expliquait-elle, récemment, en entrevue à Radio-Canada.

Liane Roy confirme son intention

Pressentie selon plusieurs sources, Liane Roy, du Nouveau-Brunswick, a finalement décidé de faire le saut.

L’ancienne présidente-directrice générale du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) de 2010 à 2019, et ancienne directrice de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), de 1986 à 1987, explique, dans une lettre de motivation transmise à Radio-Canada, avoir consacré sa carrière à la Francophonie tant aux niveaux provincial, régional, national et international .

Liane Roy, ancienne présidente-directrice générale du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (Archives) Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Tout au long de mon parcours, mon engagement a toujours été l’amélioration de la qualité de vie des francophones. Je crois du fond du cœur que la Francophonie façonne la personnalité des gens qui y habitent , écrit l’ancienne sous-ministre adjointe au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, au Nouveau-Brunswick.

Je souhaite servir les communautés en étant représentative autant des régions urbaines que rurales et inclusive des diverses communautés qui composent la francophonie canadienne. Une citation de :Liane Roy, candidate à la présidence de la FCFA

Santé, immigration, éducation postsecondaire en français, nouvelle réglementation du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et mise en œuvre de la nouvelle Loi sur les langues officielles, une fois que celle-ci sera votée, Mme Roy se présente comme une femme d’action qui veut partager son expérience et son énergie .