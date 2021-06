Le deuxième groupe d'opposition à la Chambre des communes reproche au premier ministre Justin Trudeau d'avoir affirmé mardi que la pandémie a changé la donne et que le port du masque dans la dernière année aura fait changer d'avis les Québécois au sujet de la loi 21 .

Ça ne me surprendrait pas que, dans les semaines et les mois à venir, il y ait des réflexions à avoir sur le but et l'importance de la loi 21, en partie parce que ça fait un an qu'on passe beaucoup de temps avec des masques qui couvrent nos visages en obtenant des services de l'État , avait-il déclaré.

Ces réflexions devraient aussi être menées parce qu'il y a une réelle inquiétude par rapport à la montée d'intolérance et d'islamophobie , avait-il ajouté, talonné par certains journalistes l'invitant à faire un lien entre l'attaque de London et la loi québécoise sur la laïcité de l'État.

Mercredi, le Bloc québécois a invité le premier ministre à éviter toute forme d’amalgames . Son chef Yves-François Blanchet lui a même demandé de s'excuser pour sa déclaration de la veille, qu'il a qualifiée d' imbécilité .

Les Québécois ne sont pas moins solidaires des gens de London que le premier ministre. Mais il a créé un lien entre l'islamophobie, l'intolérance et une loi votée à l'Assemblée nationale du Québec, largement appuyée au Québec. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le premier ministre n'a pas retiré ses propos, malgré la demi-douzaine de questions qu'ont posées les députés du Bloc sur ce sujet mercredi après-midi.

Au contraire, il a plutôt invité ceux-ci à écouter et à comprendre les inquiétudes et les préoccupations des musulmans, qui maintenant admettent une anxiété de plus quand ils sortent dehors avec leur hijab [ou] quand ils vont se promener en famille .

Dimanche, un automobiliste a foncé délibérément sur une famille qui marchait sur un trottoir à London, en Ontario. Lundi, la police de la ville révélait que son geste était motivé par sa haine des musulmans. Seul un garçon de neuf ans a survécu à l'attaque. Ses parents, sa grand-mère et sa soeur sont tous morts.

Dans la foulée de cette attaque, certains chroniqueurs de la presse anglophone ont souligné que l'adoption de la loi québécoise sur la laïcité de l'État avait participé à l'émergence d'un climat islamophobe au Canada.

