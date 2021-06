222 M $ pour la rénovation de la station de traitement des eaux de Buffalo Pound

Près de 25 % des résidents de la province, dont ceux de Regina et de Moose Jaw, sont fournis en eau potable grâce à cette station. Les gouvernements provincial et fédéral contribueront financièrement à la réalisation de ce projet, en plus de la Buffalo Pound Water Treatment Corporation.

Cela fait 30 ans que nous n'avons pas effectué de rénovations. Une citation de :Ryan Johnson, président de la Buffalo Pound Water Treatment Corporation

L'usine tire son eau du lac Buffalo Pound, la traite et la fournit aux résidents de Regina et de Moose Jaw, en passant par Sedley, Bethune et Briercrest.

Des améliorations importantes

La rénovation de 222 millions de dollars va cependant bouleverser l'ensemble du processus de traitement de l'eau de l'usine. À l’heure actuelle, l’usine de traitement des eaux élimine environ 95 % des impuretés contenues dans l'eau.

Ces investissements vont permettre l'installation d'une nouvelle technologie qui va changer le processus de traitement de l'eau, selon M. Johnson. Il s'agit d'inverser la façon dont nous traitons l'eau. L'eau la plus propre se trouvait au fond, alors qu'aujourd'hui elle se trouve au sommet , a-t-il déclaré.

Ryan Johnson a dit que la station s'appuiera également sur l'ozone, les rayons UV, le charbon actif biologique et le chlore pour éliminer les autres contaminant, goût et odeur de l'eau.

Surveiller la présence accrue d’algues

Selon le président de l’organisme qui gère la station, le lac Buffalo Pound contient de plus en plus de matières organiques et d'algues, qui doivent être retirées. Une experte de l’Université de la Saskatchewan qui travaille étroitement avec la station de traitement de l'eau abonde dans le même sens.

La modernisation de l'usine doit intégrer des objectifs pour contrecarrer les niveaux d'algues qui proviennent de l'eau du lac, explique la professeure d'environnement et de durabilité à l'Université de la Saskatchewan Helen Baulch.

Elle affirme que l'usine connaît depuis des décennies de réels problèmes concernant la qualité de l'eau. Le résultat final est que la qualité de l'eau restera la même ou empirera. Il y a des preuves réelles qu'elle puisse s'aggraver. La station de traitement des eaux doit être capable de s'adapter à ces changements , conclut-elle.

Les travaux de modernisation de la station devraient être achevés d'ici 2025.