La Ville de Hearst souhaite le maintien des services d’emploi

Dans la région de Hearst, les services d’emploi sont offerts le centre Partenaires pour l’emploi, un organisme communautaire local, depuis 1985.

Or, le gouvernement provincial a entrepris une réforme de ses services en février 2020. Depuis, ceux-ci ont été confiés à des sous-traitants dans certaines régions de la province. À Hearst, la Municipalité s'inquiète de voir ce changement arriver dans la région.

Le conseil municipal a adopté une résolution, la semaine dernière, pour demander au gouvernement que le gestionnaire choisi pour offrir les services soit tenu de maintenir les services tels qu’ils sont offerts présentement.

Le maire Roger Sigouin a aussi envoyé une lettre au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton.

On veut garder les emplois chez nous. On veut avoir les mêmes services et faire certain qu’il n’y a pas grand-chose qui va changer à part privatiser.

Le maire Sigouin affirme avoir eu une discussion avec le ministre McNaughton la semaine dernière, où il a souligné une crainte de réduction de services avec la privatisation.

J’ai pris comme exemple le centre d’examen du permis de conduire à Hearst. C’est privatisé et on a des services seulement une fois par semaine , dit-il.

De son côté, la directrice générale du centre Partenaires pour l’emploi, Stéphanie Cyr, a bon espoir que l’organisme pourra maintenir ses services malgré les changements provinciaux.

Selon elle, le ministère a prévu que les gestionnaires de services choisis dans les régions maintiennent les organismes qui livrent les services à l’emploi.

C’est certain qu’il y a de l’incertitude à savoir quelle forme ça va prendre. On ne sait pas non plus quand ça va prendre place, mais on reste optimistes, car nous sommes un centre performant.

Une citation de :Stéphanie Cyr, directrice générale, centre Partenaires pour l’emploi de Hearst