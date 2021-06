Elisapie Isaac et Robert Charlebois reçoivent l’Ordre des arts et des lettres du Québec

Les artistes Robert Charlebois et Elisapie Isaac, l’éditeur et ancien président du Musée des beaux-arts de Montréal Michel de la Chenelière ainsi que le défunt comédien Jacques Godin et l’écrivaine Jocelyne Saucier font partie des 18 nouvelles et nouveaux membres de l’Ordre des arts et des lettres du Québec.

La danseuse Anik Bissonnette, le metteur en scène et réalisateur André Brassard, la danseuse Dena Davida, Louise Déry, directrice de la Galerie de l'UQAM​, Sophie Deraspe, réalisatrice du film Antigone, la flûtiste Claire Guimond ainsi que François Girard, réalisateur du Violon rouge, se sont également vu décerner le titre de Compagne ou Compagnon des arts et des lettres du Québec mercredi.

Autres personnalités artistiques distinguées par le Conseil des arts et des lettres du Québec : le céramiste Kinya Ishikawa, le metteur en scène Denis Marleau, Alain Mongeau, fondateur et directeur du festival Mutek, Jacques Primeau, directeur de Montréal en lumière, des Francos de Montréal et du Festival international de jazz de Montréal, Joseph Nakhlé, directeur et fondateur du Festival du monde arabe, et le photographe Gabor Szilasi.

Une contribution à la culture québécoise

Au nom du Conseil, je tiens à exprimer notre immense admiration envers ces hommes et ces femmes qui ont révolutionné leur art et façonné la culture québécoise, et qui joignent aujourd’hui les rangs de l’Ordre des arts et des lettres du Québec , a indiqué, par communiqué, Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Certaines de ces personnalités ont illuminé la scène, d’autres, dans l’ombre, à l’instar des mécènes, artisan(e)s et autres travailleur(-euse)s culturel(le)s, ont fourni des efforts remarquables à démocratiser leur discipline, et il nous apparaît primordial de souligner leur inestimable contribution, a-t-elle ajouté.

Les candidatures évaluées par un jury

Les personnes lauréates sont recommandées par un jury mis sur pied pour évaluer les candidatures reçues chaque année à l'issue d'un appel à candidatures.

Le jury était composé cette année de Myriam Achard, Claude Deschênes, Nadia Myre, Jack Robitaille et Mélissa Verreault.

L'Ordre des arts et des lettres du Québec a été institué en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil des arts et des lettres du Québec. À ce jour, plus de 100 personnalités québécoises portent l'insigne conçu par l'artiste joaillière Christine Dwane.