La Nouvelle-Écosse signale 13 nouveaux cas de COVID-19 et 20 rétablissements, mercredi.

Il y a sept nouveaux cas dans le secteur du centre et six dans le secteur de l'est.

En plus de ces cas, la Nouvelle-Écosse signale un cas supplémentaire de COVID-19 à l'école Citadel High School d'Halifax. Cette personne n'était pas à l'école mercredi. Les élèves feront l'école à la maison jusqu'à lundi.

Parce que ce cas a été dépisté seulement après la production des rapports, il comptera dans le bilan de jeudi.

L'évaluation initiale de la santé publique a permis de cerner un nombre restreint de contacts étroits. Les responsables de la santé publique demandent tout de même à tous les élèves et aux membres du personnel de subir un test de dépistage.

Aujourd'hui, la Nouvelle-Écosse compte 164 cas actifs de COVID-19. Quinze personnes sont hospitalisées, dont sept aux soins intensifs.