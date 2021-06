Devenez pilote de CF-18 le temps d’une simulation au Musée de Bagotville

Le nouveau jouet permet aux passionnés d’aviation d'expérimenter en trois dimensions un vol en avion de chasse. Le résultat est particulièrement réaliste.

Le simulateur de vol offre des graphiques d'une grande qualité et en trois dimensions. Photo : Radio-Canada

Le Musée présente aussi cet été l’exposition temporaire Aventurier du ciel, consacré à l'aviation lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est principalement destinée aux jeunes.

L'an passé, le site avait dû composer avec une ouverture plus tardive et avec des règles sanitaires plus strictes, ce qui s’était soldé par la venue de seulement 6000 visiteurs.

L'exposition Aventurier du ciel s'adresse principalement aux enfants du primaire. Photo : Radio-Canada

Cette fois, même s’il faut réserver avant de s’y rendre, la direction a bon espoir de voir la fréquentation bondir cet été.

On commence déjà à avoir des réservations et des téléphones depuis un mois. Ça laisse entrevoir une saison plus normale , indique la conservatrice Marie-Josée Duchesne.

Le Musée rouvre officiellement ses portes lundi. Les visiteurs pourront de nouveau faire le tour de la base de Bagotville en autobus.

Avec les informations de Louis Martineau