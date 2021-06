Mike Myers jouera 7 personnages dans une série Netflix

L’acteur comique Mike Myers, originaire de Toronto, incarnera sept nouveaux personnages dans The Pentaverate, une série qui sera diffusée sur Netflix. La dernière fois qu’on a pu voir le Canadien dans un rôle principal remonte à 2008 quand il interprétait le gourou Pitka dans The Love Guru.

L’intrigue de la série, créée et produite par Myers, tourne autour du Pentaverate, une société secrète qui tente d’influencer les événements mondiaux de façon positive depuis la Peste noire de 1347 .

Selon le magazine Variety, Myers a fait référence à cette société pour la première fois dans un film de 1993, So I Married an Axe Murderer (Eh oui! J’ai épousé une meurtrière). Son personnage de Stuart expliquait dans une scène que le Pentaverate comptait dans ses rangs la Reine, le Vatican, les Gettys, les Rothschilds et le Colonel Sanders.

La distribution comprend également Ken Jeong, bien connu du public pour ses apparitions flamboyantes dans la trilogie Lendemain de veille (The Hangover), ainsi que Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe, Jennifer Saunders et Lydia West.

Netflix avait déjà annoncé en avril 2019 que Mike Myers travaillait sur une comédie de six épisodes pour la plateforme. À l’époque, l’acteur avait affirmé que l’entreprise lui avait donné un terrain de jeu fantastique pour s’amuser.

La série The Pentaverate n’a pas encore de date de sortie officielle.