Montréal se dote d'un commissaire à la langue française

La Ville de Montréal se dotera d’un commissaire à la langue française et d’un plan pour augmenter la proportion d'employés issus de minorités visibles et ethniques, a annoncé la mairesse Valérie Plante lors de la tenue du conseil exécutif mercredi matin.

La nomination d’un commissaire fait partie du plan d’action en matière de valorisation de la langue française qui s’échelonnera sur la période de 2021 à 2024. Le comité exécutif a doté le poste de commissaire d’un budget de 275 000 $ pour 2021 afin de lui permettre de soutenir ses actions.

Le plan s’appliquera à l’ensemble des services de la Ville et de ses 19 arrondissements. Ce plan d'action s'inscrit dans une démarche entamée depuis plusieurs années, avec la mise en place de différentes actions structurantes qui visent la valorisation de la langue française auprès de la collectivité montréalaise et la promotion de Montréal comme métropole francophone en Amérique , soutient le communiqué de l’administration Plante.

Le plan nous permettra de faire la promotion de la culture francophone montréalaise, qui n'a pas son pareil et qui fait rayonner notre métropole au quotidien. Ainsi, pour la première fois de son histoire, la Ville de Montréal s'engage de manière cohérente en matière de promotion de la langue française, tout en préservant les droits culturels et linguistiques de la communauté anglophone et des nations autochtones , a affirmé la mairesse Plante.

La Ville souhaite faire preuve d’inclusion, notamment à l’aide d’actions interculturelles pour promouvoir le français auprès des personnes nouvellement arrivées , a ajouté la responsable de la diversité, de l’inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte contre le racisme et la discrimination au comité exécutif, Cathy Wong.

Le plan d'action de la Ville s’inscrira dans trois axes : l'exemplarité, la valorisation et l'inclusion.

On est déterminé plus que jamais à être exemplaire, à lutter contre le racisme et les discriminations systémiques et assurer des milieux de travail sain et sécuritaire pour tous. Une citation de :Cathy Wong, conseillère et membre du comité exécutif