Un circuit des artisans pour la Journée nationale des Autochtones à Val-d’Or

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or a bâti une programmation modifiée pour cette édition, afin de s’adapter aux mesures sanitaires en place en zone verte.

L’événement sera axé autour d’un circuit des artisans autochtones, comparable à un marché public, avec la participation d’une quinzaine de créateurs issus des Premières Nations Anichinabé, Atikamekw et Cris.

Les visiteurs pourront aussi découvrir l’exposition photographique extérieure Je porte mon identité , qui met en valeur de jeunes modèles autochtones exprimant leur fierté identitaire.

Une cérémonie de lever du soleil dès 5 h le matin, une cérémonie de Grande entrée , à 13 h, et une démonstration de cuisson traditionnelle de viandes sauvages figurent aussi à la programmation.

Pour Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, cette journée doit s’inscrire dans un processus de guérison, après les tristes événements entourant la mort de Joyce Echaquan et la découverte des restes de 215 enfants autochtones à Kamloops.

La directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier (archives). Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

L’actualité a mis de l’avant un pan de notre histoire peu reluisante, souligne-t-elle. On a tous été bouleversés à travers le Canada, tant Autochtones que non-Autochtones. La fête nationale doit être vue comme une source d’espoir, une invitation à la réconciliation, à l’échange et au dialogue. Oui le contexte est lourd, mais ça nous prend de la lumière et de la gaité avec l’année qu’on a vécu. On veut que ça soit festif et que ça permette de se tourner positivement vers l’avenir ensemble.

Jusqu’à 250 personnes pourront être présentes en même temps sur le site. Un service de navette à partir du Centre d’amitié autochtone sera disponible pour ceux qui le désirent. L’activité est gratuite et ouverte à tous.