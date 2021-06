Une jeune danseuse pied-noir mènera le défilé du Stampede de Calgary

Katari Right Hand, de la Première Nation Siksika, devient l’icône du Stampede 2021 par sa présence sur l’affiche officielle de l’évènement et son rôle de meneuse du défilé d’ouverture qui aura lieu le 9 juillet, mais dans des conditions particulières.

À cause de la pandémie, l’évènement phare du Stampede sera interdit au public cette année, mais accessible sur Internet. Au lieu de parcourir le centre-ville, le défilé d’inauguration sera cantonné au terrain du Stampede.

La meneuse du défilé, Katari Right Hand, est une Autochtone pied-noir âgée de 17 ans.

Son nom pied-noir, Nààpiwa otó piim Akikowan, signifie La Fille arc-en-ciel. Elle portera des rubans multicolores pendant le défilé.

Je voudrais remercier mes parents, Marcell et Delores Right Hand, pour m’avoir éduqué afin que je sois la meilleure version de moi-même , a-t-elle déclaré. Merci au Créateur et à tous pour vos conseils et votre soutien continu .

La Fille Arc-en-ciel est là pour nous rappeler que nous sommes en train de sortir d’une tornade, que les nuages vont passer et que le soleil brillera à nouveau , a annoncé Steve McDonough, président du conseil d’administration du Stampede.

Le meneur du défilé 2020, Filipe Masetti Leite, sera également de la partie cette année. Le cowboy brésilien s’est rendu célèbre en traversant les deux continents américains à dos de cheval.

L’évènement sera retransmis sur Internet et sur la chaîne Global Calgary.