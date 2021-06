Nouveaux avis d’expositions au coronavirus à Whitehorse

L'avis survient alors que le territoire a recensé quatre nouveaux cas et deux cas probables pendant la fin de semaine, selon les autorités.

Les commerces identifiés sont :

Le bar et motel Casa Loma, le samedi 29 mai après 21 h, le lundi 31 mai après 23 h et le samedi 5 juin entre 8 h 30 et minuit.

Le restaurant Whiskey Jacks Pub & Grill le vendredi 28 mai entre 18 h 30 et 21 h 30 et le samedi 5 juin entre 18h30 et 22h.

Le magasin Walmart, le dimanche 6 juin entre 13 h et 14 h et entre 16 h 30 et 18 h 30